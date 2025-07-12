طهران: المانيا شريكة في الجرائم والعدوان الصهيوني على ايران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" أن دعم المستشار الألماني المستمر للعدوان العسكري الصهيوني على إيران واصراره على دعم هذا العدوان وجرائم الحرب المرتكبة خلاله، يُحمّل الحكومة الألمانية المسؤولية الدولية عن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب هذا العمل الإجرامي وغير القانوني لهذا الكيان، مؤكدًا: يجب محاسبة الحكومة الألمانية في هذا الصدد.

وكتب بقائي في تدوينة على منصة ايكس في إشارة إلى المسؤولية الدولية للحكومة الألمانية بسبب دعم المستشار الالماني للعدوان العسكري الصهيوني على إيران: "يصر المستشار الألماني على دعم غطرسة وجرائم الكيان الإسرائيلي الشنيعة، متجاهلا بذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتابع : السيد ميرتس، وهو خريج كلية الحقوق، يدرك جيدًا أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من الميثاق، ويُعتبر عملًا إجراميًا شنيعًا.

إن الموافقة على هذه الفظائع تُعدّ بمثابة تواطؤ في ارتكابها. إن دعم المستشارة الألمانية المُستمر والمستمر للعدوان العسكري الصهيوني على إيران وجرائم الحرب المُرتكبة خلاله قد جعل الحكومة الألمانية مسؤولة دوليًا عن الشراكة والمساعدة والتحريض على هذا العمل الإجرامي وغير القانوني، ويجب محاسبة الحكومة الألمانية في هذا الصدد.

