قواعد الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة تشغل 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال نائب محافظ القنيطرة، محمد السعيد، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وبناء قواعد عسكرية بالمنطقة جنوبي سوريا أدت إلى إغلاق نحو 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي أمام المواطنين.

وفي حديثه إلى وكالة «الأناضول»، أكد السعيد أن إسرائيل أنشأت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 8 قواعد عسكرية شمالي محافظة القنيطرة، وصولًا إلى حوض اليرموك، داخل المنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للاتفاق.

وأضاف أنّ «الانتهاكات أدّت إلى حرمان السكان من استخدام نحو 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي، وكثير من العائلات التي تعتاش على تربية المواشي فقدت مصدر رزقها».

وأشار إلى أن إسرائيل تزعم وجود قوات لـ«حزب الله» وإيران لتبرير اعتداءاتها على المناطق السكنية في القنيطرة، مؤكداً أنّ هذه المزاعم «غير صحيحة»، والمنطقة حالياً تخضع لسيطرة وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن أكبر صعوبة تواجهها محافظة القنيطرة اليوم، هي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية مثل احتلال الأراضي الزراعية وهدم المنازل، مضيفاً أنّ «هذه الانتهاكات تُصعّب الحياة اليومية للمدنيين، وتؤثر سلباً على نفسية السكان».

وشدّد على أن انتهاكات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى «تحمّل المسؤولية تجاه ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة».

وذكر أن استمرارية الخدمات مهددة أيضاً بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وقال إنّ «أكبر مشكلة في المنطقة هي انقطاع الكهرباء. لأنّ الآبار تعمل بالكهرباء. وبالتالي فإن انقطاعها يعني انقطاع المياه، والاتصالات، والخدمات الأساسية».

وعن مطالب المواطنين، قال السعيد إنّها تنحصر في إصلاح شبكات الكهرباء، وتوفير الطاقة دون انقطاع، وإعادة خدمات المياه، مؤكداً أن تلبية هذه المطالب ستُمكّن السكان من البقاء في منازلهم، ومقاومة التهجير القسري.