حزب الله يدين اغتيال الشيخ شحود ويطالب بمحاسبة المرتكبين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدان حزب الله، اليوم، اغتيال الشيخ رسول شحود في ريف حمص، مطالباً بمحاسبة المتورطين في هذه «الجريمة الخبيثة».

وقال الحزب في بيان «يدين حزب الله ويستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي استهدفت العالم الجليل سماحة ‏العلامة الشيخ رسول شحود في ريف حمص، والتي ارتكبتها أيادٍ مجرمة وغادرة تسعى إلى ‏زعزعة وحدة وسلامة سوريا وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب السوري ‏الشقيق».

واعتبر البيان أن «هذه الجريمة الخطيرة، التي طالت شخصية علمائية ودينية أفنت عمرها في خدمة الدين ‏والمجتمع، وكان راعياً لبيوت تعليم القرآن الكريم، وداعماً للشباب في مسيرتهم التربوية ‏والإيمانية، ومبلّغاً ناصحاً وصوتاً صادحاً بالحق ومدافعاً عن المستضعفين، تفرض أوسع ‏موجة استنكار وإدانة من مختلف الهيئات العلمائية والصروح العلمية والروحية».

وأكد الحزب في بيانه ضرورة «ملاحقة هؤلاء المجرمين ومحاسبتهم مع كل من يثبت ‏تورطه أو انخراطه في هذه الجريمة الخبيثة»، مشدداً على ثقته «التامة أن الشعب السوري سيلفظ ‏هذا الفكر المتطرف الذي يهدد وحدة المجتمعات ويفتك بالاستقرار، ويستهدف كل رأي معتدل ‏وفكر نيّر».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قد أفاد، الخميس، بأنه تم العثور على الشيخ رسول شحود مقتولاً بالرصاص قرب مدينة حمص، كاشفاً أن مسلحين «أطلقوا النار عليه بشكل مباشر» وهو في سيارته «بالقرب من حاجز للأمن العام» يقع عند أطراف مدينة حمص وقرية المزرعة التي يتحدّر منها الشيخ.