لقاء سوري ـ إسرائيلي مرتقب في باكو... ماذا على طاولة البحث؟

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق، اليوم، بأنّ لقاءً مباشراً سيجمع مسؤولاً سورياً وآخر إسرائيلياً في باكو، على هامش زيارة يجريها الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، إلى أذربيجان.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» إنّ الشرع لن يشارك في الاجتماع الثنائي، موضحاً أنّ المحادثات ستركّز على «الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا»، في إشارة إلى المناطق التي توغّلت فيها القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وفي حين لم تعلن دمشق رسميا عن محادثات مباشرة، فإن السلطات الانتقالية أقرّت منذ وصلت الى الحكم في كانون الأول/ديسمبر بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تقول إن هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنّت الدولة العبرية مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب إطاحة الأسد من الرئاسة.

وتربط دمشق هدف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل بالعودة إلى تطبيق اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، لناحية وقف الأعمال القتالية وإشراف قوة من الأمم المتحدة على المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين.

وأعلنت سوريا في وقت سابق في تموز/يوليو عن استعدادها التعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك.

وكانت اسرائيل أعربت عن اهتمامها بتطبيع العلاقات مع كلّ من سوريا ولبنان في تصريحات لوزير الخارجية جدعون ساعر. لكن دمشق وصفت التصريحات عن توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بأنها “سابقة لأوانها”، بحسب ما نقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر رسمي.

وخلال زيارة للبنان في 7 تموز/يوليو، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن “الحوار بين سوريا واسرائيل قد بدأ”.

والتقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش زيارته إلى الرياض في أيار/مايو. وقال ترامب حينها أن الشرع أبدى تجاوبا حيال مسألة التطبيع.

وقال لصحافيين “قلت له (الشرع): آمل أن تنضموا (إلى الاتفاقات الابراهيمية) بمجرد أن تستقر الأمور، فقال نعم. لكن أمامهم الكثير من العمل”.

ومنذ وصوله الى الحكم، أكد الشرع أن سوريا لا ترغب في تصعيد أو صراع مع جيرانها. ودعا لاحقا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف هجماتها.

ولا تزال سوريا واسرائيل رسميا في حالة حرب منذ العام 1948.

ووصل الشرع السبت إلى باكو في زيارة رسمية حيث التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كما أعلن البلدان. وأعلنت أذربيجان أنها ستبدأ بتصدير الغاز إلى سوريا عبر تركيا، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الأذربيجانية.