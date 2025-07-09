مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف عن قواعد عسكرية تعرضت للقصف الإيراني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بعد مرور قرابة أسبوعين على الهجمات الإيرانية المكثفة على المراكز العسكرية الإسرائيلية، اعترف أحد المسؤولين العسكريين في هذا الكيان بحذرٍ بجزء من حقائق هذه الهجمات.

وبعد أسابيع من الإنكار والتكتم، اعترف مسؤول عسكري إسرائيلي وإن كان بطريقة محدودة ومتقطعة، أخيراً بأن عدداً من القواعد العسكرية للكيان قد تعرضت للاستهداف خلال الرد الصاروخي والمسيّر الإيراني في الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وكتبت "رويترز" أن "هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها تل أبيب بتضرر بنيتها التحتية العسكرية في الهجمات الإيرانية".

وقال المسؤول العسكري -الذي لم يكشف عن اسمه- لوكالة "رويترز": "عدد قليل جداً من القواعد العسكرية تعرضت للاستهداف لكنها ما زالت عاملة". ومع ذلك، امتنع عن تقديم أي تفاصيل حول المواقع الدقيقة لهذه القواعد أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

كان كيان الاحتلال قد ادعى سابقاً -في موقف دعائي- أن أنظمته الدفاعية تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. لكن الاعتراف الأخير الصادر من داخل البنية العسكرية للكيان يظهر أن الضربات الإيرانية ردا على العدوان الجوي الإسرائيلي كانت تتجاوز الادعاءات الإعلامية.

وكتبت "رويترز" أنه خلال تلك الهجمات، استهدفت إيران على موجات متتالية مواقع حساسة في مدن تل أبيب وحيفا ومنطقة بئر السبع المأهولة بالسكان؛ وهي مناطق تضم -حسب الوكالة- مقرات العديد من البنى التحتية العسكرية الإسرائيلية.

ادعت مصادر إسرائيلية رسمية أن 28 شخصاً بينهم جندي واحد قتلوا نتيجة هذه الحرب التي استمرت 12 يوماً. هذا الادعاء يأتي في وقت فرض فيه المحتلون رقابة إعلامية صارمة عند الإعلان عن إحصاءات ضحاياهم في حرب غزة وقبل ذلك في مواجهتهم مع حزب الله، حيث اعترفت مصادر عديدة داخل إسرائيل بأن أرقام جيش الكيان متقطعة وأقل بكثير من العدد الحقيقي للقتلى.

من الجدير بالذكر أن هذه المعلومات نُشرت بموافقة مكتب الرقابة العسكرية الإسرائيلية؛ وهي مؤسسة تتحكم رسمياً وبشكل كامل في نشر الأخبار المتعلقة بالهجمات، ومواقع سقوط الصواريخ، والأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والعسكرية، وحتى الصور ومقاطع الفيديو التي يصورها جميع الصهاينة.

ما ورد في التقارير ربما يمثل جزءاً صغيراً فقط من الحقيقة، حيث لا تزال العديد من الأضرار -خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية- خفية عن الرأي العام.

وقبل ثلاثة أيام، كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أنه وفقاً لبيانات الرادار، نجحت الهجمات الإيرانية في استهداف خمسة مراكز عسكرية إسرائيلية في موجة واحدة من الهجمات الصاروخية.

ووفقاً لـ"التلغراف"، تشير التقارير إلى أن خمسة منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً قد أصيبت بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية كبيرة، ومركز لجمع المعلومات، وقاعدة لوجستية.

