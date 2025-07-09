100 عالم ومفكر من العالم الإسلامي يدعمون قائد الثورة لقيادة صحوة الأمة الاسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلن مائة من علماء ومفكري العالم الإسلامي، الذين أدانوا بوضوح ترامب ونتنياهو كمحاربين ومفسدين في الأرض، أعلنوا دعمهم الحازم والشامل للقيادة الحكيمة والقوية للإمام الخامنئي (دام ظله).

وفي هذا البيان، بينما أدانوا صراحة ترامب ونتنياهو كمحاربين ومفسدين في الأرض، أعلنوا دعمهم القاطع والشامل للقيادة الحكيمة والقوية لسماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله)، كقائد لصحوة الأمة الإسلامية وراية جبهة عزّة الإسلام، الذي يقود بحكمة وشجاعة ودراية طريق العزة والمقاومة ووحدة الأمة الإسلامية.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد؛

نحن علماء الأمة الكبار، والمفتون، والمفكرون، والمسؤولون في الدول الإسلامية، استناداً إلى النصوص الصريحة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وأصول الفقه الإسلامي المسلمة، وقواعد القانون الدولي الأكيدة، نعلن بإجماع وثبات المواقف التالية:

1- إدانة ترامب ونتنياهو كـ"محاربين ومفسدين في الأرض"

بناءً على الآية الكريمة:

"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا..." (المائدة: 33)

فإن ترامب ونتنياهو وقادة الكيان الصهيوني المحتل، بسبب إشاعة الفساد، وسفك الدماء، واحتلال الأراضي الإسلامية، وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، والجرائم ضد الإنسانية، هم محاربون لله ورسوله ومفسدون في الأرض، ويجب ملاحقتهم قضائياً في المحاكم الدولية والمحاكم الإسلامية.

2- التأييد الكامل والراسخ للقيادة الحكيمة لسماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (حفظه الله)

فقد قاد سماحته، كقائد لصحوة الأمة الإسلامية وعلم لجبهة الكرامة الإسلامية، ببصيرة وشجاعة وحكمة، مسيرة العزة والمقاومة والوحدة الإسلامية. ويؤكد علماء الإسلام دعمهم الكامل لمواقفه المبدئية والواضحة، ويعتبرونه تجسيداً للقيادة الشرعية المؤهلة للدفاع عن الأمة.

3- التأكيد الفقهي والقانوني والدولي على حرمة أي تسوية مع إسرائيل وأمريكا

بناءً على أصول الشريعة، خاصة قاعدة "حرمة الولاء أو المصالحة مع الكفار المحاربين"، واستناداً إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحق تقرير المصير، فإن أي تسوية أو تطبيع أو شراكة مع الكيان الصهيوني الغاصب أو سياسات أمريكا الاستكبارية، هي حرام شرعاً، وخيانة للأمة، وانتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني والأمة المضطهدة.

4- الدعوة لوحدة المسلمين والعلماء في مواجهة مؤامرات الصهيونية والاستكبار

ان الأمة الإسلامية اليوم بأمس الحاجة للوحدة والتضامن العلمي والفكري والديني والسياسي. نحن ندعو جميع المسلمين ونخب العالم الإسلامي إلى التوحد وتشكيل جبهة مشتركة لمواجهة مؤامرات أمريكا وإسرائيل وحلفائهم.

5- الإقرار بالانتصار الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب الـ12 يوماً المفروضة على إسرائيل

انتصار إيران في هذه الحرب هو تجلي لقوة الإيمان والمقاومة وحكمة القيادة ومتانة جبهة المقاومة. وقد ألحق هزيمة كبرى بالاستكبار عسكرياً وسياسياً وإعلامياً، وأثبت أن زمن الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية قد ولى.

6- مطالبة بمحاكمة المجرمين الصهاينة وحماتهم الدوليين

نطالب بتشكيل محاكم دولية مستقلة لمحاكمة ترامب ونتنياهو وقادة إسرائيل المجرمين، ونحث المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية على تحقيق العدالة.

7- تجديد بيعة الأمة الإسلامية لقضية فلسطين والقدس الشريف

تبقى قضية فلسطين والقدس الأولوية العليا للأمة، وسيستمر النضال المشروع حتى التحرير الكامل واستئصال كيان الصهيونية.

(( وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ))

1. الشيخ الدوكتور خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق (العراق)

2. الدكتور الشيخ محمد نمر أحمد زغموت، رئيس المجلس الفلسطيني الاسلامي في لبنان والشتات (فلسطين)

3. االشيخ السيد محمدي ابو صالح عبدالقادر الحسني الآلوسي، رئيس المجلس العلماء الرباط المحمدي (العراق)

4. مولانا منظر الحق تهاوني زعيم مجلس العلماء الباكستاني (باكستان)

5. السيد عدنان أحمد يحيى الجنيد عضو الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن - رئيس ملتقى التصوف الإسلامي في اليمن (اليمن)

6. مولانا عبدالخالق فريدي سلفي رئيس جبهة العلماء المتحدة في باكستان (باكستان)

7. الشيخ الدكتور حسان عبد الله رئيس تجمع العلماء المسلمين لبنان (لبنان)

8. الأستاذ الدكتور حسين محمد قاسم رئيس مجلس علماء فلسطين (فلسطين)

9. الشيخ غازي يوسف حنينه رئيس مجلس الامناء في تجمع العلماء المسلمين (لبنان)

10. الشيخ سامح عثمان سليمان محمد المصري وزارة الاوقاف المصرية (مصر)

11. الشيخ راجا ناصر عباس جعفري رئيس حزب مجلس وحدة المسلمين وعضو المجلس الشيوخ الباكستاني (باكستان)

12. الدكتور حسن قناعت لي رئيس للمجمع المنظمات لاهل البيت (ع) في تركيا (تركيا)

13. الشيخ خليل رزق مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله (لبنان)

14. الدكتور محمد الصالح الموعد الناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان و الخارج (فلسطين)

15. مولانا محمد امين انصاري الامين العام للجبهة المتحدة في باكستان (باكستان)

16. الشيخ أحمد بن علي الحارثي باحث شؤون إسلامية وإنسانية سلطنة عمان. (عمان)

17. العلامة المحدث الشريف سلمان الحسيني الندوي رئيس جبهة الاتحاد. الهند (الهند)

18. الدكتور محمد هشام سلطان استاذ العقيدة و الفلسفة و نائب رئيس جامعة آل البيت سابقا –(الاردن)

19. الشيخ وليد حسين الأدريسي ناىب مفتي مقاطعة الفولغاغراد بروسيا الاتحاديه (روسيا)

20. الدكتور عبدالرحمن بن علي الضلع الحسني الهاشمي رئيس مركز الأبحاث و دراسات الوحدة الاسلامية _ بلاد شام (سوريا)

21. شيخ الحديث مفتي محمد داوود الامين العام للمدارس الدينية (باكستان)

22. مولوي نظام الدين نعماني رئيس الاتحادية للعلماء السنة المحبين لأهل البيت في غرب أفغانستان (أفغانستان)

23. الشيخ عبدالمنعم الزين، مدير المركز الاجتماعي الإسلامي بالسنغال (سنغال)

24. الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة (لبنان)

25. الشيخ مصطفى حسين ابورمان امام وخطيب مسجد في عمان (الاردن)

26. الاستاذ تيسير سليمان مدير مؤسسة يحيى للثقافة (تركيا)

27. الشيخ كفاح محمد بطة مفتي مقاطعة فولغوغراد ، نائب مفتي الجمعيه الدينيه لمسلمي روسيا الاتحادية (روسيا)

28. الشيخ شفيق جرادي رئيس معهد المعارف الحكمية والمشرف العام على موقع اقتدار المقاومة (لبنان)

29. الشيخ سعيد قاسم رئيس الهيئة الاسلامية الفلسطينيية (فلسطين)

30. الدكتور السيد شفقت حسين شيرازي مسؤول الشؤون الخارجية في حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان (باكستان)

31. الدكتور يحيى ابوذكريا الباحث الاسلامي (الجزائر)

32. الشيخ صهيب حبلي رئيس جمعية ألفة (لبنان)

33. الشيخ قدير آكارس رئيس المجمع العلمائي لاهل البيت و مدير المركز الكوثر ( تركيا)

34. الشيخ أحمد غريب رئيس هيئة العمل من أجل الوحدة والتغيير (فلسطين)

35. السيد الدكتور عزالدين الشيخي الإدريسي النقيب العام للأشراف آل البيت (ليبيا)

36. حسين الديراني ممثل المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام في استراليا (استراليا)

37. العلامه سيد مرتضي مرتضي العاملي عضو لشورا المركزية للمجمع اهل بيت (كينيا)

38. الشيخ بهاءالدين النقشبندي. مرشد الطريقة النقشبندية الچمپاراوية (كردستان العراق)

39. الشيخ محمد قدورة رئيس مركز بدر الكبرى ( فلسطين)

40. الشيخ نزار سعيّد مسؤول جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية ( لبنان)

41. الشيخ حسين الديهي_ نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية (بحرين)

42. احمد رضا فاروقي خطيب المحكمة العليا ببنغلادش (بنغلادش)

43. مولوي حبيب‌الله حسام رييس شوري الاخوة اسلامية (افغانستان)

44. الدكتور اسلام اوزكان باحث اسلامي و استاذ في الجامعة (تركيا)

45. حميد عبد القادر عنتر كاتب ومحلل سياسي من (اليمن)

46. رضوان المحيا، رئيس الملتقى الإسلامي الشافعي (اليمن)

47. الشيخ ابوبكر امام تباتي باحث اسلامي و امام و خطيب في (الكاميرون)

48. الشيخ موسي آيدين مدير القناة on4 (تركيا)

49. مولوي عبدالرؤف توانا مسؤل لشورا الاخوة في شمال (افغانستان)

50. الشيخ عبدالله الدقاق رئيس الحوزة البحرانية (بحرين)

51. الشيخ الدكتور مازن الشريف مفكر استراتيجي ( تونس )

52. الشيخ عبدالرحمن مطر ناجي التيار الاسلامي المقاوم في (لبنان)

53. الشيخ أبو بكر مشلاوي، عضو قيادة جبهة العمل الإسلامي في لبنان (لبنان)

54. الدكتور لطفي اوزشاهين باحث اسلامي و استاذ في الجامعة (تركيا)

55. عاهد مصطفى العطوي رئيس مؤسسة الدراسات (اندونيسيا)

56. الشيخ محمد درويش ناجي التيار الاسلامي المقاوم في (لبنان)

57. مازن الزيدي ، مدير مركز المسار العراقي للدراسات (العراق)

58. السيد أحمد شحاتة الحسني الأزهري مدير رواق الإمام (مصر )

59. امام محمد العاصي خطيب الجمعه في واشغنتن (امريكا)

60. الدكتور محمت نوردوغان باحث اسلامؤ و استاذ فؤ الجامعة (تركيا)

61. الشيخ عبدالحميد الحلو ناجي التيار الاسلامي المقاوم في (لبنان)

62. الشيخ علي هاشم السراج. الأمين العام لمجمع ال البيت العالمي فرع السودان. َعضو الاتحاد العالمي لعلما ء المقاومه (السودان)

63. الشيخ مصطفى صيداوي ناجي التيار الاسلامي المقاوم في (لبنان)

64. مولوي بحرالدين جوزجاني رئيس للشورا المصلحة اسلامية (افغانستان)

65. الشيخ محمد شرف الدين ناجي التيار الاسلامي المقاوم في (لبنان)

66. علي اورميش رييس رييس جمعية العلماء العلويين (تركيا)

67. السيد محمد بن جعفر عضو الملتقى العالمي للتصوف العرفاني (موريتانيا)

68. الشيخ سامي الحاج أحمد ناجي التيار الاسلامي المقاوم في (لبنان)

69. الدكتور محمت اوكوران باحث اسلامي و استاذ في الجامعة (تركيا)

70. الشيخ طلال ابراهيم ابو عبدالرحمن شريم باحث اسلامي (قطر)

71. الدكتور عادل محمد عبد الرحمن عضو جماعة علماء العراق (العراق)

72. الدكتور يوسف الحاضري كاتب وباحث في الشئون الدينية والسياسية (اليمن)

73. الدكتور سلمان العودي، امين ملتقي دعاة فلسطين (فلسطين)

74. الدكتور عمر عبدالله الشلح، القائم باعمال ملتقى دعاة فلسطين في تركيا (تركيا)

75. الدكتور الشيخ صالح الكاشف، مسوول العلاقات العامة لملتقي دعاة فلسطين (فلسطين)

76. الدكتور الشيخ طارق رشيد، مسئول ملتقي دعاة فلسطين في لبنان (فلسطين)

77. الشيخ عمر الفوال ناجي التيار الاسلامي المقاوم في (لبنان)

78. الدكتور حايري كيرباش اوغلو باحث اسلامي و استاذ في الجامعة (تركيا)

79. شيخ عباس كاظمي عضو للجمعية العلماء في (تركيا)

80. الشيخ اباذر التايلندي إمام المسجد الهدي تالينك چان بانكوك( تايلاند)

81. الشيخ ماجد راشد جياد عضو جماعة علماء العراق (العراق)

82. مولوي بحر الدين جوزجاني رئيس شورا المصلحة اسلامي ( افغانستان)

83. علي يرال مؤسس ورئيس وقف أهل البيت العلوي في تركيا (تركيا)

84. الدكتور ابراهيم العواوي باحث اسلامي (اليمن)

85. الشيخ توفيق حسن علوية ،كاتب وباحث اسلامي وعضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان . (لبنان)

86. الشيخ عادل التركي، رئيس جمعية منتدى الوحدة للتعاون الاجتماعي الخيري (فلسطين)

87. الشيخ محمد الزعبي ، رئيس مكتب الدعوة في حركة التوحيد الإسلامي في (لبنان)

88. السيد جواد الوحيدي رئيس الهيئة العلمائية الامامية في هرات (افغانستان)

89. الشيخ مصطفى ملص رئيس اللقاء التضامني الوطني في لبنان (لبنان)

90. محمد لبابيدي الامين العام للمركز الإسلامي للإعلام والتوجيه (لبنان)

91. شيخ اورهان اوز رييس جمعية العلماء في مدينة قارص (تركيا)

92. الشيخ محمد رجب عابدين ناجي التيار الاسلامي المقاوم في (لبنان)

93. الشيخ مومن مروان الرفاعي المستشار في العلاقات الدبلوماسية (لبنان)

94. السيد عيسي الحسيني المزاري رئيس الموسسة البيان في افغانستان

95. الشيخ قربان اولوسوز رييس جمعية العلماء في مدينة ايغدير (تركيا)

96. الشيخ عبدالفتاح الأيوبي عضو التجمع العلماِئي لنصرة فلسطين (لبنان)

97. هشام عبد القادر علي عنتر رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني (اليمن)

98. الشيخ عبدالرحمن ناجي التيار الاسلامي المقاوم في (لبنان)

99. السفير إدريس الصالح سفير المفوضية الدولية لحقوق الانسان وسفير الاتحاد العربي (لبنان)

100. مولانا سيد احمد ايمان لكنهو باحث اسلامي (الهند)

