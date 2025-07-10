صحف عربية وعالمية تتحدث عن الانتصار الإستراتيجي حققته إيران خلال العدوان الصهيوني الغاشم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انتصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخرج من هذا العدوان العدوان الغاشم الذي استمر 12 يوماً منتصرة، مرفوعة الرأس، تحمل علم العزة والكرامة عن كل من خذلها ولم يساندها، ولكنها بإنتصارها وحكمة قيادتها وقادتها ووطنيتها قالت مجددة وبعد أكثر من 45 عاماً على تأسيس الجمهورية الإسلامية والحصار الأميركي عليها أنها "عصية عن الإنكسار والإستسلام".

الإنتصار الإستراتيجي الذي حققته إيران واكبته وسائل الاعلام مختلفة العربية واللبنانية والخليجية والدولية، فإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "إسرائيل" وإيران وافقتا على وقف لإطلاق النار في الوقت الذي اشارت تقارير الى دور قطري في التوصل للإتفاق وذلك بعد اتصالات عقب قصف ايران لقاعدة "العديد" في قطر.

التدخل الاميركي في العدوان

تدخلت أميركا في اعدوان، وإتخذت إيران بدورها قرارها الشجاع وردت على الانخراط الأميركي في العدوان الإسرائيلي عليها بقصف منشأتها النووية بإستهداف قاعدة العُديد في قطر التي تضم قيادة المنطقة الأميركية الوسطى التي أدارت الهجوم المزدوج على إيران، وكان هذا الإنتصار محط إهتمام الصحف كافة، ممن أكّد الإنتصار الإستراتيجي لإيران، ومن زعم غير ذلك.

جريدة "البناء" اللبنانية كتبت: إيران اتخذت قرارها الشجاع وخاطرت بدخول حرب مع أميركا، وهي في قلب المنازلة مع "إسرائيل"، حيث استهدفت قيادة المنطقة الأميركية الوسطى التي أدارت الهجوم المزدوج على إيران.

جريدة "الرأي" الكويتية كتبت: مع استهداف الولايات المتحدة للمواقع النووية، وإثبات إيران قدرتها على الرد، وإلحاق أضرار جسيمة بالمدن الإسرائيلية، يسعى نتنياهو الآن إلى تجميد الصراع مع الإعلان عن تحقيق نصر إستراتيجي، هدفه إنهاء الحرب بشروطه، مع وساطة طرف آخر لوقف النار، ما يسمح له بالاحتفاظ برأسمال سياسي مع الحفاظ على الوضع العسكري الإسرائيلي، سليماً تحسباً لأي طارئ مستقبلي.

تلفزيون NBN قال: بدا أن التقارير الأميركية والإسرائيلية التي تروج لنتائج قصف المنشآت النووية الايرانية تنطوي على مبالغات حيث اكد المسؤولون الإيرانيون ان معظم اليورانيوم عالي التخصيب بمنشأة فوردو نقل إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي.

أما تلفزيون LBCI فتساءل: إذا كانت الضربات الأميركية قد دمرت المنشآت النووية في إيران، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فلماذا الحرب مستمرة لليوم الحادي عشر على التوالي؟ كما ذكرت الـ LBCI ، أن إستمرار الحرب يعني أن لهذه الحرب أكثر من هدف: تدمير المنشآت النووية، ضرب الصواريخ الباليستية ومنصاتها، وصولا ربما إلى تغيير النظام. أهداف تتشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية مع إسرائيل، وهذه الشراكة الأستراتيجية ليست وليدة اليوم بل وضعت قيد التنفيذ منذ حرب طوفان الأقصى في غزة مرورا بحرب الإسناد والمشاغلة مع حزب الله في لبنان، وصولا إلى الحرب مع الحوثيين في اليمن. تضيف، إنطلاقا من هذه القراءة، فإن هذه الحرب ربما لا تقاس بالأيام بل بمتى تحقق أهدافها التي يبدو أنها لم تعلن كليا، فمن يعرف بماذا يفكر أو يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يعطي سره لأحد؟

مواقف وجهود للتهدئة

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "إسرائيل" وإيران وافقتا على وقف لإطلاق النار وقال فيها إنه "تم الاتفاق بشكل تام بين "إسرائيل" وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل... لمدة 12 ساعة، وعندها ستعتبر الحرب منتهية!" وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، فجر يوم الثلاثاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع "إسرائيل"، وقالت القناة في بث مباشر إن "العدو أجبر على قبول وقف إطلاق النار". وتحدثت وسائل الاعلام عن دور قطري في التوصل للاتفاق بعد اتصالات عقب قصف ايران لقاعدة العديد.

ذكر تلفيزيون NBN :على ذمة هيئة البث الإسرائيلية فإن "إسرائيل" وجهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب وردت طهران أن الوقت لم يحن بعد.

أما الـ MTV فقالت: وفي اليوم الحادي عشر، وجهت "اسرائيل" الى ايران رسالة فحواها انها ترغب في انهاء الحرب، فردت طهران ان الوقت لم يحن بعد.

جريدة البناء في هذا الصدد قالت: جاء بيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تغريدة تحدّث فيها عن تغيير النظام، ليعلن أنه يريد السلام ولا يريد الحرب، ويلحق ذلك بتغريدة قال فيها، "تهانينا للجميع! وافقت "إسرائيل" وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل. وأضاف «خلال أي وقف لإطلاق النار، سيبقى الطرف الآخر مسالمًا ومحترمًا. وبافتراض أن الأمور تسير كما ينبغي، وهو ما سيحدث، أودّ أن أهنئ كلا البلدين، "إسرائيل" وإيران، على امتلاكهما القدرة على التحمّل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما يُسمّى «حرب الاثني عشر يومًا.

جريدة "الشرق الأوسط" قالت: أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، فجر يوم الثلاثاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك في الوقت ذاته الذي أفادت فيه إسرائيل بسقوط صواريخ جديدة أطلقت من إيران.

وقالت القناة الإيرانية الرسمية في بث مباشر صباح يوم الثلاثاء إن «العدو أجبر على قبول وقف إطلاق النار. كما ذكرت بأن مسؤولاً مطلعاً لرويترز قال إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة طهران على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر يوم الاثنين.

وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن الاتصال الهاتفي جاء بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمير قطر بموافقة "إسرائيل على وقف إطلاق النار، وطلب مساعدة الدوحة في إقناع طهران بالموافقة هي الأخرى عليه.

أما "سكاي نيوز" فكتبت: قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء الإسرائيليين عدم التعليق على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار مع إيران.

"موقع القوات اللبنانية" كتب: بحسب الرواية الإيرانية الرسمية، جاء طلب وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة على خلفية الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران مساء الاثنين على قاعدة العديد الأميركية في قطر.



وأشار المذيع إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “طلب وقف إطلاق النار بطريقة استجدائية” بعد فترة قصيرة من تنفيذ الضربة.

العدوان الصهيوني الغاشم على إيران

تابعت وسائل الاعلام وقائع العدوان الاسرائيلي على إيران حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ونقلت بعض التقارير مخاوف إسرائيلية من وصول "إسرائيل" إلى النقطة التي بعدها ستتراجع الإنجازات والأثمان المحتملة سترتفع.

رأت صحيفة "الراي" الكويتية ان الحرب على إيران لم تلحق أضراراً مادية فحسب، بل أفرزت أيضاً وضوحاً أيديولوجياً...تتجه طهران إلى موقف المقاومة الدائمة. لن يُشكل مستقبلها من خلال مناشدات الغرب، بل بالسعي إلى الاستقلال، والتحالفات الاستراتيجية، والردع المُحكم.

وكتبت أيضاً (الرأي الكويتية): ذكر المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم» يوآف ليمور، أن القلق الأساسي في "إسرائيل" هو أن تمتنع إيران عن الرد على الهجوم الأميركي ضدها، وأن تركز استهدافها على "إسرائيل" على شكل حرب استنزاف، خصوصاً وأن «الحركة في "إسرائيل" مشلولة، منذ أيام، وليس واضحاً ما هي المدة التي بمقدورها الاستمرار على هذا الحال، فيما ستتآكل إنجازاتها مع مرور الوقت، ويتوقع أن تتفاقم الأضرار الاقتصادية والمادية، ومن ضمن ذلك التقارير حول نقص متزايد بالصواريخ الاعتراضية.

(الرأي الكويتية): رأى المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع، أن على "إسرائيل" مطالبة الرئيس دونالد ترامب، بأن «يفرض على إيران وعلينا وقف إطلاق نار. وليس بعد أسبوعين أو شهر، وإنما الآن، لأننا وصلنا إلى النقطة التي بعدها ستتراجع الإنجازات والأثمان المحتملة سترتفع.

(الرأي الكويتية): في تأكيد آخر على حزمها، أعلنت طهران عن نياتها مواصلة تخصيب اليورانيوم، متحديةً في شكل مباشر مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بتفكيك برنامجها النووي. ولا تشير هذه الخطوة إلى مرونة فحسب، بل إلى رفض مدروس للرواية القائلة بتحييد قدراتها الإستراتيجية.

أما "قناة العربية" فقال: شنّت إسرائيل هجومًا عسكريًا مفاجئًا على منشآت نووية إيرانية في 13 يونيو. ووفقًا لتقرير مطول في صحيفة «واشنطن بوست»، كان الهجوم مُخططًا له قبل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهدئة التوترات دبلوماسيًا.(...) طوال الخريف، تبادل الإسرائيليون المعلومات الاستخباراتية مع إدارة بايدن، والتي أشارت إلى أن العلماء النوويين الإيرانيين استأنفوا الأبحاث النظرية المتعلقة بالتسليح. ومع ذلك، لم تتوصل وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاج بأن القيادة الإيرانية اتخذت قرارًا بتطوير سلاح نووي، وهو تقييم حافظت عليه حتى لحظة الضربة الإسرائيلية بحسب الصحيفة.

"الجزيرة": يرى الباحث والكاتب السياسي هادي قبيسي، في حديث للجزيرة نت، أن "الكابينت" الإسرائيلي أعلن هدفه "إضعاف محور المقاومة"، مما يكشف عن نيات عدوانية تجاه جميع مكوناته. ويرجح قبيسي أن يؤدي هذا التوجه إلى "تفعيل أسلوب وحدة الساحات بشكل متزامن، حيث تتدخل قوى محور المقاومة انطلاقا من موقع الدفاع، مما قد يفتح الباب أمام حرب إقليمية شاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

.....................

انتهى / 323