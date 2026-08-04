العتبة الحسينية تطلق برامج نوعية لتنمية مهارات الفتية والأطفال خلال زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أطلق قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة، حزمة من الأنشطة التربوية والتفاعلية المخصصة للفتية والأطفال، ضمن خطته الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بهدف تنمية قدراتهم الفكرية وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية لديهم بأساليب تعليمية حديثة.

وقال مسؤول وحدة الاسرة والطفل سيد منتظر الحديد، في حديث لـ(الموقع الرسمي)،إن "قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة، اطلق حزمة من الأنشطة التربوية والتفاعلية المخصصة للفتية والأطفال، ضمن خطته الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بهدف تنمية قدراتهم الفكرية وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية لديهم بأساليب تعليمية حديثة".

وأوضح أن "البرنامج يستهدف فئة الفتية والأطفال باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع"، مبينا أن "الأنشطة صممت لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه بما يسهم في ترسيخ المبادئ الإسلامية وتنمية مهارات المشاركين".

وأضاف أن "البرنامج تضمن إقامة مسرح للدمى يقدم رسائل تربوية وتوعوية بطريقة محببة وغير مباشرة، إلى جانب تنظيم مسابقات ثقافية وتفاعلية تسهم في تنمية روح المنافسة والتفكير، مع تقديم هدايا تشجيعية للمشاركين".

وأوضح أن "الفعاليات شملت أيضا استضافة عدد من الناشطين لتقديم محاضرات وتوجيهات تربوية، فضلا عن نقل تجاربهم الحياتية الهادفة إلى تحفيز الفتية والأطفال على تنمية شخصياتهم واكتساب السلوكيات الإيجابية".

وأشار إلى أن "القسم فعل تقنية الواقع الافتراضي (VR) لمحاكاة واقعة الطف، بما يتيح للمشاركين خوض تجربة تفاعلية تعزز ارتباطهم بالقضية الحسينية بأسلوب معاصر، فضلا عن تخصيص فقرات لتشجيع الأطفال على قراءة سورة الفاتحة عبر مكبر الصوت، مع تصحيح الأخطاء القرائية بطريقة تربوية تسهم في تنمية الثقة بالنفس وكسر حاجز الخوف لديهم".

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