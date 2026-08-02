إطلاق الحملة الإعلامية الدولية الأولى «إِنَّا عَلَى الْعَهْدِ»

وكالة أهل البيت (ع) الدولية للأنباء ـ أبنا: أعلنت الأمانة العامة للحملة الإعلامية «إِنَّا عَلَى الْعَهْدِ» تفاصيل إقامة الحملة، وشروط المشاركة، وآلية إرسال الأعمال، وذلك عبر إصدار النداء الأول للمشاركة. وتهدف الحملة إلى توثيق وإبراز مظاهر المحبة والولاء والارتباط العميق الذي يجمع زوار الإمام الحسين (عليه السلام) من مختلف الجنسيات والدول بمقام الولاية وقيادة سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، من خلال إنتاجات إعلامية وصحفية ووثائقية، لتبقى هذه المشاهد جزءاً من الرواية الإعلامية العالمية لمسيرة الأربعين.

وتقام الدورة الأولى للحملة بالتزامن مع موسم أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) لعام 2026، ويمكن للراغبين من مختلف البلدان إرسال أعمالهم ضمن الفئات المحددة.

فئات المشاركة

تنقسم الأعمال المشاركة في الحملة الإعلامية الأولى «إِنَّا عَلَى الْعَهْدِ» إلى قسمين رئيسيين:

قسم الصورة

صورة فوتوغرافية منفردة

مجموعة صور

قصة مصورة

أعمال بصرية أخرى ذات صلة

قسم الفيديو

مقابلة

تقرير ميداني شعبي

توثيق ردود فعل الزوار غير الإيرانيين وإبداء محبتهم ومعرفتهم بسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي

روايات إعلامية

نشر الأعمال المختارة وتكريم الفائزين

وأوضحت الأمانة العامة أن الأعمال المختارة، بعد تقييمها وتحكيمها، ستُنشر بأسماء أصحابها عبر وكالة أهل البيت (ع) الدولية للأنباء ـ أبنا ـ، كما سيحصل الفائزون في كل قسم على دروع تذكارية وجوائز مالية قيّمة.

لجنة التحكيم

يتولى تقييم الأعمال نخبة من الأساتذة والإعلاميين ذوي الخبرة من العراق والبحرين وتركيا وإيران، وفق المعايير الإعلامية والمهنية.

الجوائز

قسم التصوير

المراكز الثلاثة الأولى: درع تذكاري وجوائز مالية بقيمة 20 مليون و15 مليون و10 ملايين تومان على التوالي.

قسم الفيديو

المراكز الثلاثة الأولى: درع تذكاري وجوائز مالية بقيمة 20 مليون و15 مليون و10 ملايين تومان على التوالي.

آخر موعد للمشاركة وطرق التواصل

يستمر استقبال المشاركات حتى 22 سبتمبر/أيلول 2026 عبر المعرّف @ahlalbayt24 على منصات تلغرام وإيتا وبله.

كما سيتم نشر الأخبار والإعلانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بالحملة عبر المنصات الرسمية وصفحات وكالة أهل البيت (ع) الدولية للأنباء ـ أبنا ـ على شبكات التواصل الاجتماعي.