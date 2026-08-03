العتبة الحسينية تنشر (4) مراكز ترجمة للزائرين بخمس لغات عالمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كما في كل عام تستنبط العتبة الحسينية المقدسة الكثير من الخدمات الجديدة المقدمة الى ملايين الزائرين الذين يحثون الخطى للمشاركة في الزيارة الاربعينية المليونية، كما تطور ما دشنته من خدمات لأوسع مما قدم في الاعوام التي انقضت، وتوسعت هذا العام في مراكز الترجمة التي افتتحت منها (4) مراكز اثنان منها قرب العتبة الحسينية المقدسة ومثلهما في محور الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والعاصمة بغداد، واستعانت بخبرات اساتذة كلية اللغات الحاصلين على شهادات عليا في مجال الترجمة واللغات لتطلق خدمات الترجمة بخمس لغات للزائرين.

وتصدى مسؤول شعبة العلاقات الدولية في قسم العلاقات العامة بالعتبة الحسينية المقدسة السيد "غيث الحسني" للحديث عن تلك المراكز واهميتها في الزيارة الاربعينية قائلا ان" شعبة العلاقات الدولية هي إحدى الشعب التابعة لقسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة، وتتولى مهام مد جسور التواصل الثقافي والديني، وإدارة وفود الزائرين الأجانب وتقديم الخدمات الإرشادية والترجمة لهم بلغات متعددة خلال الزيارات المليونية والمواسم المختلفة، وحسب توجيهات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، وبإشراف مباشر من الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ "حسن رشيد العبايجي"، قامت شعبة العلاقات الدولية في العتبة الحسينية المقدسة باستحداث (4) مراكز متخصصة بتقديم خدمات الترجمة من والى اللغات الاخرى في محاور مدينة كربلاء المقدسة اثنان منها على محور الطريق الرابط بين مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف في مدينة الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) للزائرين، والاخرى في محور الطريق الرابط بين مدينتي كربلاء المقدسة العاصمة بغداد داخل مدينة سيد الاوصياء (عليه السلام) للزائرين، ومركزين داخل المدينة مجاور حرم ابي عبد الله الحسين (عليه السلام)، وهي مراكز تقدم خدمات نوعية ومستحدثة الى زائري ابي عبد الله الحسين (عليه السلام)، حيث يضم كل مركز مترجمين لخمس لغات اجنبية وهي " الانكليزية، والالمانية، والتركية، والفارسية، والاوردو".



كفاءات ولغات

ويستمر "الحسني" في ايضاح اهمية هذه المراكز والكفاءات التي تعمل بها قائلا ان" المكلفين باعمال الترجمة من هذه اللغات الخمس هم اساتذة تدريسيين متطوعين لاداء هذه الخدمة للزائرين من كلية اللغات في جامعة بغداد وباتفاق وتعاون بينها وبين العتبة الحسينية المقدسة وحاصلين على شهادات اكاديمية عليا مثل الدكتوراه والماجستير، وهذا هو الموسم الثاني لهم بأداء هذه الخدمة، حيث كانت في العام الماضي التجربة الاولى وبمركزين فقط، لكنها لاقت استحسان كبير من قبل الزائرين، ما دفعنا الى التخطيط لتوسيع الخدمة وجعلها اربع مراكز كما نخطط لزيادتها في الاعوام المقبلة خاصة في مدينة النجف الاشرف التي تستقبل ملايين الزائرين ايضا، وتتمثل خدماتهم في ترجمة اللغات للزائرين الاجانب وارشادهم الى الامكنة التي يرغبون الذهاب اليها، او الى مراكز الطوارئ والمفارز الصحية، او الى السكن الذي يمكثون فيه، او الى مرائب النقل اذا كانوا يرغبون بالسفر الى المدن المقدسة في العراق او العودة الى ديارهم".



عدد المترجمين

وعن اعداد المترجمين وساعات عملهم وواجباتهم يشير "الحسني" قائلا ان" حوالي (60) استاذ مترجم اكاديمي يعمل في المحاور الاربعة، ويستمر عملهم على مدار الساعة بواقع (4) وجبات عمل بالتناوب، وكل وجبة يستمر عملها (6) ساعات، ومن خلال سجل التشريفات الذي يكتب الزائرون المحتاجون لخدمة الترجمة آرائهم فيه وجدنا ان هناك استحسان كبير من تقديم هذه الخدمة النوعية وتعليقات جيدة جدا شكلت حافزا مهما لتوسيع تلك الخدمة، كما وجدنا المترجمين من الاساتذة الاكاديميين مسرورين وفرحانين جدا لهذه المهمة التي كلفوا بها وهي خدمة زوار ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) وهي شرف لا يدانيه شرف".