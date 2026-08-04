تقرير مصور/ مواكب الخدمة الحسينية تقدم افضل الخدمات لزوار الأربعين في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ جددت مواكب العزاء الحسينية الحزن على سيد الشهداء الامام الحسين ( عليه السلام) وسارت في شوارع المدينة القديمة والعتبتين المقدستين ومنطقة ما بين الحرمين ودخلت المئات من مواكب اللطم وطبولها تقرع واصوات الناعين تصدح ووقف الزائرون في الشوارع يشاهدون ويتفاعلون معها ويوثقون بهواتفهم مسيرتها. ومع تلك الفعاليات تستمر مواكب الخدمة بتقديم افضل الخدمات من المبيت والاستراحة والطعام والشراب لملايين الزائرين وفي جميع تلك المواكب يتصدر الماء قائمة الخدمات المقدمة لان الاجواء اللاهبة لا يطفئها الا قدح ماء بارد، مع انواع كثيرة جدا من العصائر والاطعمة.