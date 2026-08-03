العتبة الحسينية تواصل عبر احدث التقنيات تجهيز المواكب الخدمية بالمياه المعبأة خلال زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت شركة هبة الوارث التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، مواصلة أعمالها في تجهيز المواكب الحسينية والهيئات الخدمية بالمياه المعبأة، تنفيذا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وذلك ضمن الخطة الخدمية الخاصة بزيارة الأربعين.

وقال مدير الشركة المفوض وسام حيدر عبد الزهرة الزنكي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "شركة هبة الوارث التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، تواصل أعمالها في تجهيز المواكب الحسينية والهيئات الخدمية بالمياه المعبأة، تنفيذا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وذلك ضمن الخطة الخدمية الخاصة بزيارة الأربعين".

وأوضح أن "العمل انطلق منذ شهر شوال ويستمر على مدار (24) ساعة يوميا دون توقف، وسيستمر حتى نهاية شهر صفر، لتأمين احتياجات المواكب وأقسام العتبة الحسينية المقدسة، وفق التوجيهات المباشرة للإدارة العليا".

وأضاف أن "الشركة تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى (23) ألف كارتون يوميا، فيما تبلغ الطاقة التخزينية داخل موقع الشركة نحو (350) ألف كارتون، بما يضمن انسيابية عمليات التجهيز للمواكب المستفيدة من الموافقات المجانية والمدعومة".

وتابع أن "معظم المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج محلية الصنع، إذ يتم تصنيع لفائف (PET) داخل المعمل، فيما يتم توفير الكارتون من معمل كارتون العتبة الحسينية المقدسة، باستثناء مادة السيلوفان التي تستورد من منشأ تركي رصين".

وأشار إلى أن "خطوط الإنتاج تعتمد على مكائن حديثة من شركة (بيتا باك) التركية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة المنتج واستمرار عمليات الإنتاج بكفاءة عالية لتلبية احتياجات الزائرين خلال موسم الزيارة المليونية".

تواصل العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الأربعين، عبر حشد إمكانات أقسامها ومؤسساتها لتوفير مختلف الخدمات للزائرين، وفي مقدمتها تأمين المياه الصالحة للشرب للمواكب الحسينية والهيئات الخدمية المنتشرة على الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء، بما يضمن تلبية احتياجات ملايين الزائرين ويعزز انسيابية الخدمات المقدمة طوال موسم الزيارة.