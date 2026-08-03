العتبة الحسينية المقدسة تواصل تنفيذ خطتها الخدمية لزيارة الأربعين على مدار الساعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تواصل العتبة الحسينية المقدسة، عبر قسم الآليات، تنفيذ خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الأربعين، من خلال تشغيل أسطول متكامل من الآليات الخدمية والتخصصية على مدار الساعة، لتأمين انسيابية حركة الزائرين وتقديم الدعم اللوجستي لمختلف المواقع الخدمية داخل مدينة كربلاء وعلى المحاور المؤدية إليها.

وقال رئيس القسم عادل الموسوي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم الآليات استنفر جميع إمكاناته وهيأ مختلف أنواع الآليات التخصصية والخدمية، لتلبية احتياجات الزائرين ودعم مفاصل العتبة الحسينية المقدسة على مدار الساعة".

وأوضح أن "الخطة شملت تخصيص آليات لنقل الزائرين داخل مدينة كربلاء من مناطق قطع السير إلى أقرب نقطة من الحرم الحسيني الشريف، فضلا عن توفير عجلات الشحن، وحافلات (الكوستر)، وسيارات الإسعاف المجهزة بكامل معداتها، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل الخدمات".

وأضاف أن "القسم وفر كذلك الآليات التخصصية لنقل الثلج من المحافظات العراقية إلى مدينة كربلاء، إلى جانب السيارات الحوضية المخصصة لنقل المياه، بما يسهم في دعم المواكب الحسينية والخدمات المقدمة للزائرين".

وأشار إلى أن "الخطة تضمنت أيضا نقل الزائرين مجانا من مدينة كربلاء إلى منفذ زرباطية الحدودي، فضلا عن استقبال الزائرين القادمين عبر ذلك المنفذ ونقلهم إلى داخل مدينة كربلاء، بما يضمن انسيابية حركة النقل وتخفيف الزخم خلال الزيارة المليونية".

ويؤدي قسم الآليات في العتبة الحسينية المقدسة دورا محوريا في تنفيذ الخطة الخدمية الخاصة بزيارة الأربعين، من خلال تشغيل أسطول متكامل من الآليات والمركبات الخدمية والتخصصية لتأمين نقل الزائرين، ودعم المواكب الحسينية، ونقل المياه والثلج، إلى جانب توفير سيارات الإسعاف والآليات الساندة، بما يسهم في انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات لملايين الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء.