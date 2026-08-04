دخول أكثر من 4.8 ملايين زائر الى العراق بالتزامن مع الزيارة الأربعينية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن أكثر من 4 ملايين و800 ألف زائر وافد دخلوا العراق لإحياء زيارة الأربعين.

وذكرت الخلية في بيان أن "المقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في مكتب القائد العام للقوات المسلحة أعلن استمرار تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والخدمية والساندة لتأمين حركة الزائرين الوافدين إلى العراق وتوفير أعلى مستويات الانسيابية عبر المنافذ الحدودية والمحاور الرئيسة بدعم وإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

وتابعت أن "الإحصائية المحدثة لغاية ليلة امس أظهرت ارتفاع العدد الكلي للزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم الحرام إلى (4,887,660) زائراً، مع استمرار تدفق الزائرين من مختلف الدول لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

واردفت أن "القطعات الأمنية والجهات الساندة تواصل تنفيذ واجباتها الميدانية وفق الخطط المرسومة وبإشراف ومتابعة اللجنة العليا للزيارات المليونية مع تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية بما ينسجم مع الزيادة المتواصلة في أعداد الوافدين لضمان انسيابية حركة الزائرين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة طيلة أيام الزيارة".