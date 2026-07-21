تقديم دراسة حول مضامين هدنة الإمام الحسن (عليه السلام) وأثرها في تحقيق السلم الأهلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدم الباحث الشيخ حيدر كاظم جاسم بحثًا بعنوان: (السلم الأهلي في فكر الإمام الحسن -عليه السلام- دراسة موضوعية)، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في جامعة بابل.

ويُقام المؤتمر برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وينظمه مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة العليا لإحياء التراث، بالتعاون مع الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن (عليه السلام)، وكلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعتي الكفيل والعميد، ومركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، ومركز الكفيل للترجمة.

ويتلخص البحث في بيان مدى العلاقة الوطيدة بين سياسة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) مع التشريع الإسلامي بأدواته الشرعية في بيان الحقائق، وتفسير موقف الإمام الحسن (عليه السلام) في الهدنة مع معاوية، اعتمادًا على أنّ الحرب هي آخر الدواء في مفهوم سياسة أهل البيت (عليهم السلام)، ووفق ما تميزوا به بعدم البدء بالحرب مع عدو حتى يناجزهم القتال.

وبيّن الباحث أنّ مشروع الهدنة تعرض إلى تشويه أموي وهجمة عباسية شعواء رامت النيل من منافعه والطعن بقدسية صاحبها (عليه السلام)، مشيرًا إلى أهم المصالح التي تحققت بفضل هذه الهدنة على المستوى الاجتماعي، ومتى غدر معاوية ونكث عهده بالاتفاقية المبرمة، وما حال الرواة الذين طعنوا بحكمة الهدنة وقللوا من أهميتها.

وبناءً على ذلك قُسّم البحث إلى تمهيد ذُكر فيه المنهج الإسلامي في مسألة السلم المجتمعي، وما هي مرتكزات السياسة النبوية في هذه الأمة، وفي البحث ذُكرت أهم مبررات الهدنة الحسنية وحكمتها على الصعيد الديني والاجتماعي.

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