باحث إسلامي يقدم بحثا علميا حول أثر المنطلقات القرآنية لصلح الإمام الحسن (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدم الباحث الشيخ مهدي عباس حمدان الربيعي بحثًا بعنوان: (المنطلقات القرآنية لصلح الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- ومعالمه الحقوقية والسياسية وأثرها في إرساء قيم التعايش السلمي/ دراسة تحليلية استنباطية).

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، في جامعة بابل.

ويُقام المؤتمر برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وينظمه مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة العليا لإحياء التراث، بالتعاون مع الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن (عليه السلام)، وكلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعتي الكفيل والعميد، ومركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، ومركز الكفيل للترجمة.

وتهدف الدراسة إلى التفكيك التاريخي لطبقات الرواية المشوهة ونقدها منهجيًّا، عبر تحقيق اتساقها مع ذات الإمام المعصومة وسلوكياته الرسالية؛ وتحليل بنود الصلح بوصفها عقداً اجتماعيًّا على ثلاثة مستويات: السياسي والعقدي والحقوقي؛ واستخلاص منظومة التعايش القرآنية من الإرث الحسني وتأهيلها للتوظيف المعاصر في بناء السلم المجتمعي.

ويتوزع البحث على ثلاثة مقاصد: التأصيل المفاهيمي للصلح والتعايش وفقه السلم والمصلحة من المنظور القرآني، وتأطير الصلح الحسني بوصفه امتداداً لصلح الحديبية وتمهيداً لنهضة كربلاء في ضوء نقد القراءات التاريخية المشوهة؛ ثم بيان المنطلقات القرآنية للصلح الحسني بوصفه نموذجاً للعقد الاجتماعي وأثرها في إرساء قيم التعايش السلمي.

وتخلص الدراسة إلى أن الصلح الحسني كان خياراً استراتيجيًّا رساليًّا حافظ على النواة المؤمنة من شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، ومنع استئصالها، كما مثّلت بنوده نموذجاً مبكراً لتقييد السلطة بالمرجعية الشرعية، وصون حق المعارضة السياسية، وضمان الأمن العام.

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وتؤكد النتائج أيضاً أن الصلح أسس لمنظومة قرآنية في التعايش تقوم على حفظ الكيان الإسلامي، والاعتراف بالتعددية، والتسامح العملي، والعدل الموضوعي، بما يجعله قابلاً للاستثمار المعاصر في بناء السلم المجتمعي.

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