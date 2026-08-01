منظمة العفو الدولية: بيع الأسلحة لإسرائيل من قبل الهند ما يخلّف الإبادة الجماعية في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن الهند تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم وجود "خطر كبير" لاستخدامها في "الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين" في غزة.

وفي تقريرٍ شاركته المنظمة الحقوقية البريطانية مع قناة الجزيرة، وثّقت يوم الخميس كيف أقامت الهند "شراكة وثيقة ومربحة مع قطاع الدفاع الإسرائيلي، وأصبحت مساهماً رئيسياً في سلاسل الإمداد التي تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية".

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "إمدادات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل"، إلى أن "محققي منظمة العفو الدولية قاموا بتحليل 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات التي تم شحنها من الهند إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، في إشارة إلى بداية الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على غزة.

بحسب التقرير، زودت شركات هندية موردي الجيش الإسرائيلي بما لا يقل عن 390,516 قطعة غيار للأسلحة الصغيرة المستخدمة في الأسلحة العسكرية، و564,970 قطعة من الذخائر المتفجرة - مثل رؤوس الطائرات المسيرة وفوارغ قذائف المدفعية - و298 مكونًا من مكونات المركبات العسكرية.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها استخدمت بيانات التجارة الإلكترونية لكشف كيفية شحن الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات إلى الشركات الإسرائيلية التي تزود بها الجيش الإسرائيلي.