ترامب يعلن اتفاقاً لـ"نزع سلاح" الفصائل الفلسطينية.. الورقة تربط حصر السلاح بانسحاب الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الخميس - الجمعة، أنّ "مجلس السلام" توصّل إلى ما وصفه بـ"اتفاق تاريخي"، يقضي بـ"نزع سلاح" حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى في قطاع غزة بصورة كاملة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، إنّ الاتفاق يمثّل "خطوة حاسمة نحو خضوع غزة، أخيراً، لحكم حكومة فلسطينية جديدة".

وأضاف أنّ "قوة الاستقرار الدولية" ستعمل إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولّي المسؤولية عن القطاع، مشيراً إلى أنّ القوات الإسرائيلية ستنسحب من غزة بعد اكتمال عملية نزع السلاح. وبحسب ترامب، سيُنفّذ الاتفاق على مراحل "تُحدّد بعناية".

الورقة تربط حصر السلاح بانسحاب الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية

حصلت الميادين على نسخة من الورقة التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ، التي تتضمّن تفاصيل تتعلّق بعملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه في قطاع غزة.

وينصّ البند الثامن من الورقة على أن تبدأ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه عقب استكمال الالتزامات المتبقّية من بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية، وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع.

وبحسب الورقة، تستند العملية إلى جدول تنفيذي يُستكمل إعداده خلال 14 يوماً، قابلة للتمديد بقرار من لجنة التحقّق الدولية، على أن ترتبط بانسحاب إسرائيلي على مراحل من المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في غزة.

وأشارت الورقة التي اطلعت عليها الميادين، إلى أنّ لجنة التحقّق الدولية ستتولّى مراقبة العملية والتحقّق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية.

كما نصّت على مشاركة الفصائل الفلسطينية في العملية، مؤكدةً عدم نقل أي سلاح أو تسليمه إلى "إسرائيل" أو إلى أي أطراف غير فلسطينية.

وبعد تطبيق البنود من السابع إلى العاشر من الخريطة، ستكون اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخوّلة الاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل قطاع غزة.

وربطت ورقة الاتفاق معالجة ملف السلاح وتنفيذ بنود خطة السلام بإيجاد مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية.

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