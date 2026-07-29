المجلس الإسلامي الأمريكي يدين تدمير مسجد في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) -وهو أكبر منظمة إسلامية للحقوق المدنية والدفاع عن الحقوق في البلاد- اليوم غارة جوية إسرائيلية أفادت تقارير بأنها دمرت مسجداً وخياماً مجاورة تؤوي فلسطينيين نازحين بالقرب من جمعية الشبان المسيحية (YMCA) في مدينة غزة، مما أدى إلى تشريد مئات الأشخاص.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير): "إن قصف إسرائيل لمسجد وخيام تؤوي مدنيين هُجّروا قسراً يُعد مثالاً مدمراً آخر على عملية التدمير المستمرة -التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية- للبنية التحتية المدنية في غزة، وعلى المعاناة المتواصلة للرجال والنساء والأطفال الأبرياء. إذ لا ينبغي أبداً أن تكون دور العبادة ومواقع إيواء العائلات النازحة أهدافاً للهجمات".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لضمان وقف حقيقي ودائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء غزة. كما يتعين على حكومتنا إنهاء تواطؤها في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

وكان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) قد أدان في وقت سابق من هذا الأسبوع هجمات إحراق متعمد استهدفت مسجدين في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني على يد مستوطنين إسرائيليين غير شرعيين، واصفاً هذه الهجمات بأنها أعمال إرهابية تستهدف المدنيين الفلسطينيين ودور عبادتهم.