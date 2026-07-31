تقرير مصور/ وزارة الداخلية العراقية تخدم زوار الأربعين في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ رغم انه قسم في وزارة الداخلية عليه مهام وواجبات كثيرة على مدار السنة الا ان له بصمات واضحة وكبيرة في الزيارة الاربعينية حيث ينصبون مواكبا فيها خدمات عدة ابرزها الاسعافات الاولية ومفارز الطوارئ وطب الحشود ويعمل المتطوعون من الشباب والشابات بحركة تتعدى حركة خلية النحل وبخبرات كبيرة اكتسبوها من التدريب في مؤسسات طبية وخدماتهم التي مر عليها سنوات فهم البلسم لتخفيف معاناة الزائرين من التعب والاعياء والتقرحات وبعض الاصابات الطارئة قبل ان يكون دوائهم واجراءاتهم الطبية هي البلسم، ويقف على رأسهم مجموعة من الضباط الاكفاء وكأنهم يقودون قطعة عسكرية نحو تحقيق اهداف متميزة، كل تلك الخدمات في موكب "اصدقاء الداخلية" الذي انتشرت فرقه في كربلاء المقدسة ومحافظات عدة.