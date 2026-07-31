أكثر من 2.8 مليون زائر يفدون الى العراق للمشاركة بأربعينية الإمام الحسين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت خلية الإعلام الامني، ارتفاع عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم الحرام ولغاية ليلة أمس إلى (2,887,305) زائرين، مع استمرار توافد الزائرين من مختلف الدول لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية.

وذكرت الخلية في بيان أن "الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية ما زالت تُنفذ بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والخدمية والساندة، لتأمين حركة الزائرين وتوفير أعلى مستويات الانسيابية عبر المنافذ الحدودية والمحاور الرئيسة، بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

وتابعت أن "القطعات الأمنية والجهات الساندة تواصل تنفيذ واجباتها الميدانية وفق الخطط المرسومة، بإشراف ومتابعة اللجنة العليا للزيارات المليونية، مع تكثيف الإجراءات التنظيمية والخدمية لمواكبة الزيادة المتصاعدة في أعداد الوافدين، بما يضمن توفير بيئة آمنة وانسيابية عالية لحركة الزائرين طوال مدة الزيارة".