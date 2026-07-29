خطة الإسعافات الأولية ودليل الزائر الحسيني خلال زيارة الأربعين بمشاركة أكثر من 1000 متطوع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ باشر قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب في العتبة الحسينية المقدسة، عبر شعبة جمعية كشافة الوارث، بتنفيذ خطته الخدمية الخاصة بزيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، والتي تتضمن مفوضية الإسعافات الأولية وبرنامج دليل الزائر الحسيني، بهدف تقديم الخدمات الصحية والإرشادية للزائرين.

وقال رئيس القسم الاستاذ محمد النصراوي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، أن "قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب في العتبة الحسينية المقدسة، عبر شعبة جمعية كشافة الوارث، باشر بنشر (9) نقاط إسعافية داخل الحرم الحسيني الشريف، بينها (3) نقاط رئيسية تضم كوادر طبية متخصصة، فضلا عن نقاط ساندة موزعة في محيط الحرم، يشرف عليها مسعفون مدربون ومؤهلون للتعامل مع مختلف الحالات الصحية والطارئة على مدار (24) ساعة، بمشاركة أكثر من (1000) متطوع وكشاف ومسعف، إلى جانب عدد من منتسبي القسم".

وأوضح أن "الخطة تضمنت أيضا نشر (16) نقطة إسعافية خارجية في محيط الحرم الحسيني الشريف، وفق خطة انتشار مدروسة تغطي المدينة القديمة والمسارات الرئيسة التي تشهد كثافة عالية من الزائرين، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الإسعافية اللازمة".

وأضاف أن "الخطة تعتمد على جهود نخبة من الشباب المتطوعين والمسعفين الذين خضعوا لبرامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، مكنتهم من التعامل مع مختلف الحالات الصحية بكفاءة ومهنية عالية".

وتابع أن "برنامج دليل الزائر الحسيني باشر بنشر (11) نقطة إرشادية في محيط الحرم الحسيني الشريف والتقاطعات والشوارع الرئيسة، بالاعتماد على خرائط إلكترونية محدثة تتضمن معلومات عن الفنادق والحسينيات والمواقع الخدمية، بما يسهم في تسهيل حركة الزائرين وإرشادهم إلى وجهاتهم المختلفة".

وأشار إلى أن "البرنامج يضم مترجمين ومتطوعين من أبناء محافظة كربلاء المقدسة، لما يمتلكونه من معرفة واسعة بالشوارع والطرق والمواقع المهمة، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمة إرشادية متكاملة للزائرين من مختلف الجنسيات، وعلى مدار الساعة طوال أيام الزيارة الأربعينية".

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص العتبة الحسينية المقدسة على توفير أفضل الخدمات الصحية والإرشادية لزائري الإمام الحسين (عليه السلام) وإنجاح مراسم الزيارة.

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