تقرير مصور/ فئات مختلفة في المسيرة الاربعينية لتقديم الخدمة للزوار

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تلك الوجوه وخاصة خدام المواكب من مختلف المحافظات والزائرين القاصدين زيارة قبلة الاحرار الامام الحسين (عليه السلام) ترى فيها الصبر والجلد والنظارة والاستبشار بنيل الاجر والثواب، فمنها الكبير والصغير، وفيها الابيض والاسود، ومنها العراقي والعربي والاجنبي، كلهم يرومون الوصول الى رضا الله بإحياء شعائر الحسين (عليه السلام)، التي قال عنها الامام الصادق (عليه السلام)، "احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا"، عدسات وكالة نون الخبرية التقطت مجموعة من الصورة لوجوه الخدام والمشاية.