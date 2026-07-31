بغداد تنفي وجود أدلة تثبت انطلاق مسيرات من العراق لاستهداف السعودية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، عدم وجود أدلة على انطلاق اعتداءات من الاراضي العراقية.

وقال النعمان للوكالة الرسمية إن "المؤسسة الأمنية تعكف حالياً على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق كاملة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية الرسمية هي المسؤولة حصراً عن الملف الأمني ولن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة".

واردف أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، لمقر هيئة الحشد الشعبي واستماعه إلى شرح مفصل حول الاعتداءات التي طالت منتسبي الهيئة في عدة محافظات، تؤكد أن الحشد جزء أصيل من منظومة الدفاع الوطني".

وأشار إلى أن "القائد العام وجه فوراً بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى، بما في ذلك نقلهم خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية"، مطالبا "بتقديم الدلائل والبراهين بشأن الادعاءات حول انطلاق اعتداءات من داخل العراق".

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