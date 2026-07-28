إسلام آباد تستضيف نصباً تذكارياً للزعيم الإيراني الشهيد آية الله خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُقيمت في إسلام آباد مراسم تأبين رفيعة المستوى تكريمًا لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، آية الله السيد علي خامنئي (رحمه الله)، بتنظيم من جمعية المصطفى العالمية.

وحضر المراسم عدد كبير من العلماء والمواطنين، إلى جانب شخصيات دينية بارزة، من بينهم العلامة السيد ساجد علي نقوي، والعلامة السيد افتخار حسين نقوي، والمفتي كلزار أحمد نعيمي.

وفي كلمته أمام الحضور، أكد العلامة السيد ساجد علي نقوي أن استشهاد القائد قد زاد من قوة الثورة الإسلامية ونير دربها. ودعا إلى فهم أعمق لأبعاد الثورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحثّ المشاركين على نشر رسالة التضامن التي نادى بها القائد الراحل.

وصف العلامة سيد افتخار حسين نقوي حياة آية الله خامنئي بأنها مثال عملي للثبات، مشيرًا إلى أن استشهاده أصبح صوتًا قويًا ضد الظلم، وأذلّ القوى الاستعمارية.

كما أشاد المفتي كلزار أحمد نعيمي بالزعيم الراحل لشجاعته في مواجهة الكبرياء العالمي وإحباطه العديد من المؤامرات. وأكد أن تعزيز وحدة المسلمين ووئامهم لا يزال ضرورة ملحة.