رجل دين شيعي باكستاني يصف كربلاء بأنها رسالة خالدة للبشرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أُقيم البرنامج السنوي لإحياء ذكرى يوم الحسين (عليه السلام) في جامعة كراتشي وسط أجواء من التبجيل والحماس، حيث جمع الطلاب والمشاركين للتأمل في رسالة الإمام الحسين (ع) الخالدة. وسلط الحدث الضوء على الأهمية الدائمة لكربلاء، مؤكدًا على قيم العدل والحق والإيمان الراسخ.

وحضر اللقاء حجة الإسلام مولانا سيد فاروق عباس رضوي، الذي ألقى الكلمة الرئيسية. وفي كلمته أمام الحضور، وصف مأساة كربلاء بأنها تتجاوز كونها مجرد حدث تاريخي، واصفًا إياها بأنها مصدر إلهام عالمي ودائم للبشرية.

وأشار مولانا رضوي إلى أن موقف الإمام الحسين (عليه السلام) ضد الظلم لا يزال يُرشد الناس عبر الأجيال. وأكد أن رسالة كربلاء تُعلّم الشجاعة والكرامة والثبات في وجه الظلم، مُذكرةً المؤمنين بأن النضال من أجل الحق يبقى ذا أهمية في كل زمان.

وأشار كذلك إلى أن التضحية العظيمة التي قدمها الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه المخلصون قد أرست مثالاً خالداً للقوة الأخلاقية والالتزام بالمبادئ الإلهية. وأوضح أن كربلاء تُظهر أنه بينما يمكن تقديم أي تضحية في سبيل الحق، فإن الاستسلام للباطل والظلم ليس خياراً مطروحاً أبداً.

استمع المشاركون باهتمام إلى الخطاب، وأشادوا بالتضحيات التي بُذلت في كربلاء، مؤكدين التزامهم بمبادئ العدل والحرية ومقاومة الظلم. وساد جو من الجلال والخشوع طوال البرنامج، حيث استذكر الحضور الإرث العظيم للإمام الحسين (عليه السلام).

واختُتمت الفعالية بالدعاء، سائلين الله تعالى الهداية والبركة، معربين عن أملهم في أن تستمر الأمة الإسلامية في الاقتداء بشخصية الإمام الحسين (عليه السلام) النبيلة، والتمسك بالقيم الخالدة التي تجسدت في رسالة كربلاء.