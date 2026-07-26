آية الله الحافظ رياض النجفي يحث المؤمنين على تطبيق تعاليم محرم في حياتهم اليومية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس وفاق المدارس الشيعية في باكستان، آية الله الحافظ سيد رياض حسين نجفي، أن الغاية الحقيقية من تجمعات محرم هي إلهام التحول الروحي والأخلاقي، لا مجرد أداء الشعائر. وقال إنه إذا لم تُحدث دروس الإمام الحسين (عليه السلام) تغييرًا إيجابيًا في شخصية الإنسان وسلوكه، فإن جوهر العزاء يبقى ناقصًا.

وفي كلمته أمام المصلين في جامع علي، الحوزة العلمية جامع المنتظر في موديل تاون، لاهور، وصف آية الله نجفي شهري محرم وصفر بأنهما وقتٌ لاستذكار تضحيات وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام). وقال إن تضحية الإمام الحسين (عليه السلام) الفريدة كانت في سبيل الحفاظ على جوهر الإسلام، مستذكرًا استعداد الإمام للتضحية بحياته من أجل بقاء الدين.

أكد على أن المجالس ينبغي أن تكون منبرًا لتقوية صلة الناس بالله، وتشجيعهم على فهم أعمق للقرآن الكريم وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام). وأعرب عن قلقه إزاء التوجهات السائدة، قائلاً إن كثيرين يحضرون المجالس الدينية دون تدبر في رسالتها، مما لا يُحدث تغييرًا يُذكر في حياتهم. وأضاف أن الاستماع دون فهم يُفقد هذه المجالس غايتها.

كما لاحظ آية الله النجفي أن أجواء العزاء قد تغيرت عبر الزمن، مشيرًا إلى أن الأجيال السابقة كانت تُحيي ذكرى عاشوراء ببساطة وإخلاص أكبر. وحذر من اختزال العزاء إلى مجرد عادة اجتماعية أو شعيرة، مؤكدًا أن الحزن الحقيقي ينبغي أن يُصاحبه إصلاح الذات والتمسك بالقيم الإسلامية.

ودعا إلى مزيد من الوحدة بين المسلمين، قائلاً إن على المؤمن الحق أن يُعرّف نفسه أولًا وقبل كل شيء كمسلم، لا أن يحصر نفسه في هويات طائفية. مستشهداً بالحديث النبوي: "الحسين مني وأنا من الحسين"، قال إن تضحية الإمام الحسين (عليه السلام) ضمنت حفظ رسالة النبي ودين الإسلام.

وأشار كذلك إلى أنه على الرغم من محاولات طمس إرث ذرية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على مرّ القرون، فإن ذرية الإمام الحسين (عليه السلام) لا تزال حاضرة في أنحاء العالم. كما سلّط الضوء على أهمية ذكرى مولد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) في السابع من صفر، وحثّ المسلمين على إحياء ذكرى المناسبات المهمة المرتبطة بأهل البيت (عليهم السلام) والتمسك بتعاليمهم بدلاً من السماح للعادات والتقاليد بالتأثير على المبادئ الدينية.