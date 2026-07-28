رئيس جمعية علماء الرباط: مدرسة الإمام الحسين توحد الشيعة والسنة ضد الظلم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس رابطة علماء الرباط المحمديين في العراق أن مذهب الإمام الحسين (عليه السلام) يُمثل قوةً موحدةً للأمة الإسلامية في مواجهة الظلم، مُشددًا على أن المسلمين الشيعة والسنة وقفوا صفًا واحدًا في مواجهة القوى الظالمة تحت راية تعاليم الإمام الحسين.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لعلماء السنة والشيعة من إيران والعراق، نُظّم بتنسيق الملحقية الثقافية الإيرانية في بغداد. وشهد الاجتماع كلماتٍ لكلٍ من السيد عبد القادر الحسني العلوسي، رئيس رابطة علماء الرباط المحمديين في العراق، وآية الله أحمد مبلقي، عضو مجلس الخبراء الإيراني، واستضافه الشيخ محمد النوري، إمام وخطيب الجامع الكبير في القدس بالعاصمة العراقية.



أكد العلوسي على ضرورة تعزيز وحدة علماء المسلمين، قائلاً إن الأسس الفكرية وأنشطة المفكرين الإسلاميين والقادة الدينيين يجب أن تُبنى على التضامن والتلاحم، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم الإسلامي.

وقال: "نحن نتشارك قرآناً واحداً، ونبياً واحداً، وقبلة واحدة"، مضيفاً أن الأولوية القصوى لعلماء العراق وإيران ولبنان ومصر، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، بغض النظر عن مذاهبهم، يجب أن تكون تعزيز الوحدة ومقاومة أعداء الإسلام.

وحذر العالم السني البارز من أن إضعاف الوحدة الإسلامية التي أكد عليها القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيوفر فرصة للقوى الظالمة لتقويض رسالة الإسلام الحضارية وإضعاف روح المقاومة في العالم الإسلامي.

وأشار إلى الشخصيات البارزة في حركة المقاومة، بما في ذلك أبو مهدي المهندس، والسيد حسن نصر الله، والجنرال قاسم سليماني، و"القائد الشهيد"، وقال إنهم جميعاً استلهموا من نهج الإمام الحسين (عليه السلام)، الذي أضاف أنه لا يزال أساساً مشتركاً للوحدة في فكر وممارسة علماء المسلمين.

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