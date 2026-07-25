صحيفة أمريكية تكشف عن مشاركة البحرين والكويت في العدوان على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن البحرين والكويت شاركتا في أوائل الشهر الحالي بالعدوان الامريكي الغاشم من خلال تنفيذ ضربات جوية سرية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، في أول رد عسكري مباشر من الدولتين على طهران منذ بدء العدوان الامريكي الغاشم .

وأوضحت المصادر للصحيفة أن الضربات استهدفت مستودعات لتخزين الطائرات المسيرة والصواريخ، إضافة إلى مواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الموقف الصعب الذي تواجهه الدول العربية مع استمرار "طحن الحرب" في المنطقة .

وبحسب المصادر، فقد قدمت دولة الإمارات دعماً للعملية من خلال توفير معلومات استخباراتية عن الأهداف وتأمين غطاء جوي دفاعي للطائرات المشاركة في العدوان العسكري، في إشارة إلى تنسيق وتعاون عربي متزايد في العدوان الامريكي الغاشم إيران.

يُذكر أن الإمارات كانت قد نفذت عدة هجمات ضد أهداف إيرانية في بداية العدوان العسكري الغاشم، بحسب ما أوردته الصحيفة.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من حكومات البحرين والكويت والإمارات بشأن ما أوردته الصحيفة الأمريكية حول العدوان العسكري.

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