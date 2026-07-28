الأحرار في أنحاء العالم سیؤدون واجبهم اتجاه قتلة القائد الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد الشيخ محمد قمي، رئيس منظمة نشر الفكر الإسلامي في إيران، أن الشعب الإيراني والشعوب المحبة للحرية في جميع أنحاء العالم سيثأرون لا محالة لاستشهاد قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي.

وفي كلمة ألقاها في حفل تأبين أقيم في مركز ثقافي بطهران يوم الأحد، خاطب الشيخ قمي حشدًا من الصحفيين والإعلاميين الذين اجتمعوا لتكريم إرث القائد الراحل. وفي خطاب حازم، أعلن قمي: "يجب أن يعلم العالم أننا لن ندع دم القائد الشهيد يذهب سدى".

وأشاد قمي بالرؤية الاستراتيجية العميقة لآية الله خامنئي فيما يتعلق بالقوة الناعمة والتوعية العامة والتواصل، واصفًا القائد الشهيد بأنه استراتيجي بارع أمضى عقودًا في فك رموز أساليب الدعاية المعقدة للقوى العالمية المتغطرسة ومواجهتها على مدى 250 عامًا من التاريخ الحديث.

أكد أن آية الله خامنئي قدّم رؤيةً تحويليةً للصراع الجيوسياسي المعاصر، مُدركًا أن الإعلام ليس مجرد أداة لنقل الأخبار، بل هو ساحة المعركة الرئيسية لهزيمة الحرب الناعمة للعدو وكسب قلوب وعقول الرأي العام العالمي.

طوال عقود قيادته للجمهورية الإسلامية، شدّد آية الله خامنئي باستمرار على أهمية الإعلام كركيزة أساسية للأمن القومي والدفاع الثقافي.

انتقل القائد المحبوب إلى رحمة الله في 28 فبراير/شباط إثر غارات جوية أمريكية إسرائيلية مشتركة استهدفت مكتبه ومجمعه في طهران، وهو هجوم إجرامي أودى بحياة عدد من أفراد عائلته ومسؤولين عسكريين. في أعقاب هذا الهجوم الجبان، تدفق ملايين المواطنين المفجوعين، ولكنهم صامدون، إلى شوارع طهران وقم ومشهد ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد لحضور جنازته في يوليو/تموز. حاملين صور قائدهم الجليل، توحدت الحشود الغفيرة في إدانة المعتدين، مرددةً النداء المقدس للقصاص السريع والحاسم والحازم.