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عالم شيعي باكستاني: إيران تستهدف مراكز الإرهاب لا الدول العربية

25 يوليو 2026 - 13:05
رمز الخبر: 1844594
عالم شيعي باكستاني: إيران تستهدف مراكز الإرهاب لا الدول العربية

 أكد أحد علماء الشيعة في باكستان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تستهدف الدول العربية، وإنما تستهدف قواعد الإرهاب ومراكزه، مشددًا على أن سياساتها العسكرية موجهة ضد الجماعات الإرهابية وليس ضد الشعوب أو الدول العربية.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشاد حجة الإسلام والمسلمين محمد رمضان توقير بالخدمات الدينية والثورية التي قدمها القائد الشهيد، وبصمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الولايات المتحدة، مؤكدًا أن ثبات الشعب والحكومة في إيران، القائم على تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية والتوحيد، جعل البلاد تزداد قوة واقتدارًا يومًا بعد يوم في مواجهة أعدائها.

وأشار إلى الانتقادات التي توجهها بعض الجهات لسياسات إيران، موضحًا أن هناك من يزعم أن إيران تستهدف الدول العربية، إلا أن الحقيقة هي أن إيران تستهدف المراكز الإرهابية والقواعد الشيطانية، وليس الدول العربية.

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