الشيخ همام حمودي: الأربعين، ثقافة الكرامة المؤسسية، والمقاومة في ضمير الأمة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، يوم الاثنين، قائلاً: "إن مسيرة الأربعين قضية إنسانية وأخلاقية عظيمة، انبثقت من حب صادق للإمام الحسين (عليه السلام) وارتباط حقيقي بحركته الإصلاحية".

وأضاف: "يكمن سر ديمومة مسيرة الأربعين وانتشارها العالمي في كونها ليست مجرد شعيرة دينية، بل هي تجسيد حيّ للحب والوفاء والتمسك بقيم الحق والعدل والكرامة الإنسانية".

وأشار الشيخ حمودي، في معرض حديثه عن توافد ملايين الحجاج من مختلف البلدان إلى كربلاء، إلى أن "الموجة الهائلة من الحجاج المتجهين نحو كربلاء، وروح التضحية والخدمة التطوعية والإخلاص التي تتجلى على طول هذا الدرب، تعكس الروح الخلاقة للشعب العراقي في التعبير عن حبه للإمام الحسين (عليه السلام) وفخره بخدمة حجاجه؛ مشهد فريد من نوعه يُجسد أسمى معاني التضامن والإخلاص والتعاون الإنساني".

دعا الله أن ينتفع الحجاج بشفاعة الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً: "يجب أن تصبح رسالة الحركة الحسينية قضية مشتركة لجميع المسلمين، لأن مدرسة الإمام الحسين (عليه السلام) مدرسة للثبات على المبادئ، والرسوخ في المواقف، والشجاعة في مواجهة الظلم والطغيان".

وأشار رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق إلى أن "عاشوراء والأربعين، عبر التاريخ، رسّختا ثقافة الكرامة والمقاومة ورفض الاستسلام في ضمير الأمة الإسلامية".

كما أعرب الشيخ حمودي عن أسفه للقيود والضغوط المفروضة على أتباع أهل البيت (عليهم السلام) في البحرين، قائلاً: "إن منع إقامة الشعائر الدينية والضغط على الشيعة في البحرين أمرٌ مقلق، ويجب حل القضايا الاجتماعية بالحوار واحترام الحريات الدينية، لأن السياسات القمعية لا تزيد الأزمات إلا تفاقماً".

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار إلى الحضور الجماهيري الواسع في مراسم جنازة الزعيم الشهيد ووصف ذلك بأنه دليل على مكانته الخاصة بين الناس.

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