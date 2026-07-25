المنافذ تعلن عدد الوافدين والمغادرين في زيارتي عاشوراء والأربعينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي، عن حصيلة أعداد الزائرين الوافدين والمغادرين عبر المنافذ العراقية لأداء مراسم زيارتي عاشوراء والأربعينية.

وقال الوائلي إن "إجمالي أعداد الزائرين الوافدين إلى البلاد منذ بداية شهر محرم الحرام بلغ نحو 900 ألف زائر، فيما سجلت المنافذ مغادرة 515 ألف زائر خلال الفترة ذاتها".

وأوضح الوائلي، أن "الموقف الحالي لحركة الزائرين للفترة الممتدة من الأول من شهر صفر وحتى اليوم، شهد تسجل دخول نحو 500 ألف زائر، في حين بلغت أعداد المغادرين ما يقارب 150 ألف زائر".

وأضاف، أن "جميع المنافذ الحدودية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وعلى مدار الساعة لتسهيل إجراءات دخول وخروج الوافدين"، مشيراً إلى أن "العمل يجري بمتابعة وإشراف مباشرين من قبل رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف ميداني من رئيس اللجنة الأمنية والخدمية العليا".

.....................

انتهى / 323