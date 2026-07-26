عالم شيعي: إيران لا تهاجم العرب بل تضرب الإرهاب والقوى المعادية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح العلامة محمد رمضان توقير، مدير جامعة النجف كوتلي إمام حسين، بأن إيران لا تشن عمليات ضد الدول العربية، بل تستهدف مراكز الإرهاب والقوى المعادية. وأوضح أن بعض الجهات، التي تُعنى بصمود إيران وإنجازاتها، تحاول خلق انطباع مضلل بأن إيران تستهدف الدول العربية في المنطقة، بينما الحقيقة مختلفة.

وفي كلمته في الحفل الختامي لدورة تدريبية قصيرة للتوعية الدينية عُقدت في جامعة النجف، أشاد العلامة محمد رمضان توقير بالخدمات الدينية والثورية لقائد الثورة الإسلامية. وقال إن قوة إيران الحقيقية تكمن في ارتباطها الوثيق بالقرآن والسنة، والتزامها بالتوحيد، وتمسكها الراسخ بالمبادئ الإسلامية، الأمر الذي مكّن الشعب الإيراني من الصمود أمام الضغوط الدولية والتحديات المختلفة.

وأضاف أن مقاومة إيران المستمرة أحبطت أهداف القوى المعادية، في حين أن بعض الجهات تنتقد سياسات إيران لإرضاء قوى خارجية. بحسب قوله، لا تعكس هذه الروايات الواقع على الأرض.

وأكد العلامة محمد رمضان توقير مجدداً أن تحركات إيران ليست موجهة ضد الدول العربية، بل ضد الإرهاب ومراكز زعزعة الاستقرار.

كما جدد التزامه بالمرشد الأعلى آية الله السيد مجتبى خامنئي، مؤكداً أن نصرة الحق والعدل ووحدة الأمة الإسلامية ونصرة المظلومين هي مبادئ أساسية في التعاليم الإسلامية. وجدد التزامه بمواصلة العمل على تعزيز القيم الإسلامية وتوطيد وحدة المسلمين، مع التمسك بهذه المبادئ.