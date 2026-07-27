إسطنبول تستضيف المعرض الثامن للفنون التركية العربية احتفالاً بالتراث الإسلامي المشترك

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ افتُتحت الدورة الثامنة لمعرض الفنانين الأتراك والعرب يوم الأحد في مكتبة رامي بإسطنبول، جامعًا رسامين وفنانين من تركيا والعالم العربي احتفاءً بالتراث الثقافي والإسلامي المشترك.

يُقام هذا الحدث، الذي تنظمه جمعية الفنانين الأتراك والعرب في إسطنبول، على مدار يومين تحت شعار "روايات في الرسم"، ويضم أعمالًا لفنانين بارزين من كلا المنطقتين.

سلط حفل الافتتاح الضوء على الإسهامات التاريخية للأتراك والعرب في الحضارة الإسلامية، حيث أكد المتحدثون على الدور المهم الذي تلعبه المبادرات الفنية والثقافية في تعزيز الحوار وتوطيد التفاهم المتبادل.

يُمكن لزوار المعرض استكشاف مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تشمل الفنون الجميلة والبصرية والتطبيقية. وتشمل المعروضات لوحات زيتية، وفن الخط العربي، ومنحوتات، وخزف، وفن التطعيم، وفن التذهيب الإسلامي التقليدي.

من بين الأعمال المعروضة لوحة "ستارة باب الكعبة"، للفنانة التركية المتخصصة في فن التذهيب زينب سيهون، التي تعكس تقنياتها المتقنة في التذهيب أحد أبرز تقاليد الفن الإسلامي.

وصرح المنظمون بأن المعرض يهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية بين تركيا والعالم العربي، وترسيخ هوية إبداعية مشتركة. ويتضمن البرنامج، إلى جانب المعرض، لقاءات مع الفنانين، وندوات، وعروضًا ثقافية، وفعاليات مسائية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال متين توران، رئيس الجمعية التركية العربية، إن الدورة الثامنة من المعرض تجمع بين الثقافة والفن والصداقة تحت سقف واحد.

وأضاف توران: "الفن جسر عالمي يتجاوز حواجز اللغة"، مؤكدًا أن هذا الحدث يهدف إلى توطيد العلاقات الثقافية بين تركيا والدول العربية من خلال التعاون الفني.

ويشارك في المعرض، الذي يستمر حتى يوم الاثنين، فنانون من تركيا، وتونس، والمغرب، ومصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، واليمن، وفلسطين، والكويت، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

كما يسلط المعرض الضوء على فن التذهيب، وهو الفن الإسلامي التقليدي لتذهيب المخطوطات، والذي يشتهر بزخارفه الذهبية الدقيقة التي زينت المخطوطات القرآنية وغيرها من الأعمال الفنية الإسلامية لقرون.