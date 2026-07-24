وفاة المرافق الأخير للمرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر في محافظة واسط العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نعت الأوساط الدينية والاجتماعية في محافظة واسط، أمس الخميس (23 تموز 2026)، رحيل الشيخ محمد رضا النعماني، المرافق الأخير للمرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر، حيث توفي في منزله بقضاء النعمانية ظهر اليوم، بصورة مفاجئة عن عمر تجاوز السبعين عاماً.

ونعى حزب الدعوة الاسلامية الشيخ النعماني ووصفه بانه من حواريي المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره)، ومن العلماء الواعين لمسؤولياتهم، الذين اضطروا إلى الهجرة عن الوطن بسبب الملاحقة، وما فرضه النظام البعثي الطاغي من أجواء القمع والاضطهاد والتمييز التي خيّمت على العراق.

واعتبر حزب الدعوة ان رحيل النعماني ترك فراغًا واضحًا في أوساط الأمة، ولا سيما في هذه المرحلة الحرجة.

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