على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي... عراقجي يلتقي نظيره الروسي 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وصل وزير الخارجية الإيراني ليلة أمس الخمیس إلى مدينة تشولبان آتا في جمهورية قرغيزستان، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

وأكد عراقجي في كلمته أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء ضرورة الانتقال من التعاون السياسي والأمني بشكل أساسي نحو شراكة شاملة تشمل المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية، مشيراً إلى أن الصمت وازدواجية المعايير تجاه الاعتداءات على إيران يشجعان المعتدين على تكرار جرائمهم.

یذکر ان الاجتماع الدوري لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون عقد اليوم الجمعة ٢٤ يوليو في مدينة تشولبان آتا برئاسة جمهورية قرغيزستان تحت شعار:" ٢٥ عاما من منظمة شنغهاي، معا نحو السلام المستدام والتنمية والازدهار"، ويتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنظمة

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثلو الهيئات الدائمة للمنظمة، حيث تناول المشاركون مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية ورؤية التعاون متعدد الأطراف ضمن منظمة شنغهاي. كما أُعلن أن المحاور الرئيسية لهذا الاجتماع تمثلت في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة المنظمة وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعميق الروابط الثقافية والإنسانية بالإضافة إلى رفع كفاءة وأداء المنظمة.

كما سيقوم الوزراء بتنسيق مسودات وثائق اجتماع المنظمة المقبل المقرر عقده في مدينة بيشكك وسير التحضيرات له.

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