إقامة الملتقى الحسيني في مدينة هاتاي المنكوبة بالزلزال برعاية العتبة الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقام مركز الإمام الحسين (عليه السلام) التابع لقسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة الملتقى السنوي الرابع في تركيا، بمدينة هاتاي التي تم اختيارها كدعم رمزي وروحي جراء تعرضها للزلزال، وذلك بحضور شخصيات دينية وثقافية واجتماعية وجمع كبير من محبي أهل البيت (عليهم السلام).

ممثل العتبة الحسينية المقدسة: نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) مشروع إلهي حفظ الرسالة وضمن امتدادها عبر الأجيال

وأكد ممثل العتبة الحسينية المقدسة الشيخ علي القرعاوي" أن نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) لم تكن مواجهة عسكرية محدودة بزمانها، بل مشروعاً إلهياً متكاملاً لحفظ الدين واستمرار الرسالة، امتدت آثاره إلى ما بعد واقعة الطف، ولا تزال الإنسانية تستلهم منه قيم الإصلاح والحرية والكرامة.

جاء ذلك في كلمته خلال الملتقى الذي أقيم تحت عنوان «حب الإمام الحسين رمز الوحدة الإسلامية».

وأوضح أن من أبرز تجليات الرؤية الاستراتيجية للإمام الحسين (عليه السلام) اصطحابه لأهل بيته، وفي مقدمتهم الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام)، رغم علمه بالشهادة، لضمان استمرار خط الإمامة ونقل حقيقة نهضة كربلاء إلى الأجيال، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.

وأضاف الشيخ القرعاوي" أن وصايا الإمام الحسين (عليه السلام) لولده الإمام السجاد (عليه السلام)، وفي مقدمتها حفظ الدين، والصبر، واجتناب الظلم، هيأت الإمام لقيادة المرحلة التي أعقبت عاشوراء، حيث نهض بمهمة ترسيخ الوعي الإسلامي وحفظ رسالة كربلاء، مستلهماً قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾.

كما تناول المتحدث موقف الإمام الحسين (عليه السلام) مع طفله الرضيع، مبيناً أنه مثّل ذروة المظلومية، وكشف للعالم حقيقة الطغيان الأموي، فيما واصل الإمام السجاد (عليه السلام) إبراز هذه المأساة وتحويلها إلى رسالة إنسانية خالدة أسهمت في ترسيخ مبادئ الحق والعدالة ومواجهة الظلم عبر الأجيال.

وفي ختام كلمته، أعرب ممثل العتبة الحسينية المقدسة عن شكره وتقديره لمؤسسة آل البيت (عليهم السلام) في إسطنبول، ولا سيما فرعها في هاتاي، ولجمعية امرأة حكيمة، مثمناً جهود القائمين على تنظيم المؤتمر، ومشيداً بالحضور الذي أسهم في إنجاح هذه الفعالية وإحياء رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) وقيمها الجامعة.

وألقى المعاون الفني لقسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة، الاستاذ الحسن نعمة، كلمة قسم الاعلام، ناقلاً تحيات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الحاج حسن رشيد العبايجي، مؤكداً أن نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) تمثل مشروعاً إنسانياً يدعو إلى الحرية والعدالة، ومشدداً على استمرار العتبة في دعم أبناء مدينة هاتاي وتعزيز التواصل معهم، فضلاً عن تسهيل زيارة العتبات المقدسة في العراق.

كما أكد" أن الإعلام الحسيني يواصل أداء رسالته في نشر ثقافة الحوار والتعايش ونقل الصورة الحقيقية لمشاريع العتبة الحسينية المقدسة".

وأوضح" أن الملتقى شهد حضوراً واسعاً ونوعياً، مبيناً أن اختيار المدينة التركية هاتاي جاء لما تمثله من مكانة دينية واجتماعية، فضلاً عن توجيه رسالة دعم معنوي لأهالي المدينة بعد كارثة الزلزال، مشيداً بدور مؤسسة آل البيت عليهم السلام في إنجاح الملتقى واستمرار التعاون لإقامة الأنشطة الثقافية والدينية في مختلف المدن التركية.

وشهد الملتقى كلمات لعدد من الشخصيات الدينية والثقافية، أكدت أهمية ترسيخ قيم الوحدة الإسلامية وتعزيز التواصل بين الشعوب، مستلهمةً مبادئ الإمام الحسين (عليه السلام) في الإصلاح والتعايش.

رئيس بلدية هاتاي يرحب بوفد العتبة الحسينية المقدسة ويؤكد أهمية استمرار الدعم الروحي والثقافي للمدينة

وفي كلمة له، رحّب رئيس بلدية هاتاي، خليل إبراهيم أوزغل، بوفد العتبة الحسينية القادم من مدينة كربلاء المقدسة، كما رحّب بالحضور من محبي وأتباع أهل البيت (عليهم السلام) المشاركين في الملتقى، معرباً عن شكره وتقديره لمؤسسة آل البيت (عليهم السلام) على جهودها في تنظيم هذه الفعالية.

وأكد أوزغل أن مدينة هاتاي تشهد للمرة الأولى إقامة ملتقى بهذا الحجم يجمع هذا العدد من محبي أهل البيت (عليهم السلام)، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز القيم الدينية والروحية وترسيخ أواصر الأخوة والتعايش بين أبناء المجتمع.

وأوضح أن هاتاي ما زالت تواجه آثار الزلزال المدمر الذي ضربها عام 2023، وألحق دماراً واسعاً طال نحو 90 بالمئة من أجزاء المدينة، الأمر الذي يجعل سكانها بحاجة إلى الدعم المعنوي والثقافي إلى جانب جهود إعادة الإعمار.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس البلدية عن أمله في استمرار التعاون مع العتبات المقدسة، ولا سيما العتبة الحسينية المقدسة، من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والفعاليات ذات البعد الروحي والثقافي، مقدماً شكره للعتبات المقدسة على اهتمامها بمدينة هاتاي وحرصها على دعم أهلها رغم بعدها الجغرافي عن مراكز النشاط الإسلامي.

من جانبه، أكد صباح الطالقاني، مدير مركز الإمام الحسين (عليه السلام) الثقافي في إسطنبول" أن الملتقى السنوي الرابع في هاتاي شهد حضوراً واسعاً ونوعياً، مبيناً أن المدينة تتمتع بمكانة دينية واجتماعية لاحتضانها شريحة كبيرة من محبي أهل البيت (عليهم السلام)".

وأضاف" أن إقامة الملتقى تمثل رسالة دعم معنوي وثقافي وتوعوي لأهالي هاتاي بعد كارثة الزلزال، مشيداً بدور مؤسسة آل البيت في إنجاح الفعاليات، ومؤكداً استمرار التعاون مستقبلاً لإقامة الأنشطة الثقافية والدينية في مختلف المدن التركية.

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