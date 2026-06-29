أول تجمع حسيني بالمدينة..العتبة الحسينية تقيم الملتقى السنوي الرابع بمدينة هاتاي بتركيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقام مركز الإمام الحسين (عليه السلام) التابع لقسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة، الملتقى السنوي الرابع في تركيا والاول بمدينة هاتاي، بحضور شخصيات دينية وثقافية واجتماعية وجمع من محبي أهل البيت (عليهم السلام).

وقال المعاون الفني لرئيس قسم الاعلام، الاستاذ الحسن نعمة الخفاجي، خلال كلمة له إن "مركز الإمام الحسين (عليه السلام) التابع لقسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة، اقام الملتقى السنوي الرابع في تركيا والاول بمدينة هاتاي، وبحضور شخصيات دينية وثقافية واجتماعية وجمع من محبي أهل البيت (عليهم السلام)"، مبينا أن"مدينة هاتاي، شهدت أول تجمع حسيني في تاريخها".

وأوضح أن "نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) تمثل مشروعا إنسانيا يدعو إلى الحرية والعدالة والإصلاح"، لافتا إلى أن "الإعلام الحسيني يواصل أداء رسالته في نشر ثقافة الحوار والتعايش، ونقل الصورة الحقيقية لمشاريع العتبة الحسينية المقدسة الإنسانية والثقافية".

وأضاف أن"العتبة الحسينية المقدسة مستمرة في دعم أبناء مدينة هاتاي وتعزيز التواصل معهم، فضلا عن تسهيل زيارتهم إلى العتبات المقدسة في العراق"، مشيرا إلى "نقل تحيات ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ حسن رشيد العبايجي الى جميع اهالي المدينة".

وتابع أن "اختيار مدينة هاتاي لإقامة الملتقى جاء لما تمثله من مكانة دينية واجتماعية، ولاحتضانها شريحة واسعة من محبي أهل البيت (عليهم السلام)، فضلا عن توجيه رسالة دعم معنوي لأهالي المدينة بعد كارثة الزلزال، مشيدا بدور مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) في إنجاح الملتقى واستمرار التعاون لإقامة الأنشطة الثقافية والدينية في مختلف المدن التركية".

ومن جهته قال مدير مركز الإمام الحسين (عليه السلام) الثقافي في إسطنبول الاستاذ صباح الطالقاني، إن "الملتقى شهد حضورا واسعا ونوعيا، نظرا لما تتمتع به المدينة من مكانة دينية واجتماعية".

وأوضح أن "العتبة الحسينية المقدسة تحرص على تعزيز حضورها الثقافي والديني في تركيا، واستمرار التعاون مع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لتنظيم المزيد من الفعاليات في مختلف المدن التركية".

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