السفير الفرنسي في العراق يزور الإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ زار السفير الفرنسي السيد باتريك دوريل والوفد المرافق له مرقد الامام الحسين عليه السلام في كربلاء وكان في استقباله نائب الامين العام للعتبة السيد محمد بحر العلوم.

وقال السفير الفرنسي خلال زيارته للعتبة سبق لي أن زرت العراق، إلا أن زيارة مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) لها خصوصية وأهمية كبيرة لا سيما في مناسبة زيارة الأربعين التي تستقطب الزائرين من مختلف أنحاء العالم".

من جانبه رحب نائب الأمين العام بالسفير الفرنسي، مستعرضا المكانة العالمية لزيارة الأربعين، التي تستقطب ملايين الزائرين من مختلف الدول العربية والأوروبية ودول العالم، مؤكدًا أن الإمام الحسين (عليه السلام) يمثل رمزا عالميا للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وأن شعاره الخالد هو رسالة تضامن بوجه الظلم والانتصار للقيم الإنسانية.

وزار السفير الفرنسي في بغداد امس الاحد محافظة كربلاء المقدسة والتقى بمحافظها وذلك لبحث آفاق التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والنسيجية.

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