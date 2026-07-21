عالم سني: إرث القائد الشهيد عزز وحدة الأمة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد إمام صلاة الجمعة لأهل السنة في شيراز على الدور الذي لعبه القائد الشهيد في تعزيز الوحدة داخل العالم الإسلامي، قائلاً: "لقد مهد الطريق للتقارب والتعاطف بين المذاهب الإسلامية من خلال تبيان تعاليم القرآن الكريم وسيرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما أن إرثه الفكري كفيل بضمان المسار المستقبلي للمقاومة والتحرر". وفي معرض حديثه عن دور القائد الشهيد في توحيد العالم الإسلامي، صرح الشيخ عبد الواحد خواجي، إمام صلاة الجمعة لأهل السنة في شيراز، قائلاً: "لقد قدم آية الله خامنئي خدمات جليلة وخالدة للأمة الإسلامية، بل ولأتباع الديانات السماوية أيضاً.

فقد كان دائم التأكيد على الوحدة والمودة والإخلاص واللحمة بين المذاهب الإسلامية والأديان السماوية، داعياً الناس إلى اتباع الله والقرآن الكريم وسيرة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)". وأضاف: "لقد استلهم آية الله خامنئي نهجه من حركة الإمام الحسين (عليه السلام) - التي تشكل محور وحدة الأمة الإسلامية - مبيناً للمسلمين طريق المقاومة والصمود والتحرر، وظل ثابتاً على هذا النهج حتى النهاية". ورداً على سؤال حول أبرز السمات الشخصية للقائد الشهيد، قال خواجي: "لم يدخر جهداً أو تضحية في سبيل الدفاع عن الإسلام والقرآن والثورة وحرية الشعوب. لقد كانت الشهادة أمنية غالية طالما تاق إليها، ونال هذا الشرف العظيم في نهاية المطاف وهو سائر على هذا الدرب. إن هذا الثبات يمثل درساً بليغاً لجميع أحرار العالم وسيظل محفوراً في التاريخ الإسلامي". وختم قائلاً: "ستستلهم شعوب العالم العبر من هذا النهج وستواصل مسيرة المقاومة والتحرر، لأن هذا المسار يستمد مقوماته من تعاليم القرآن الكريم ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام)". صرح إمام صلاة الجمعة لأهل السنة في شيراز - رداً على سؤال حول كيفية الاستفادة من الإرث الفكري لآية الله خامنئي لضمان مستقبل المقاومة - قائلاً: "إن أفضل سبيل هو مواصلة المسار ذاته الذي رسمه للأمة الإسلامية؛ فقد أظهر القائد الشهيد للناس - من خلال مثابرته وثباته - طريق الحق، وأثبت أن الدفاع عن الدين وعن كرامة الأمة الإسلامية يتطلب التضحية وإنكار الذات".