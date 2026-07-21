مسيرات الجيش الايراني تدك قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلنت إدارة العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيان اليوم الثلاثاء: "منذ فجر اليوم، وفي المرحلة 20 من عملية "الصاعقة"، استهدفت طائرات آرش المسيّرة الانقضاضية،‌موقع قوات الجيش الإرهابي الأمريكي في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين على عدة مراحل".

وتُعدّ قاعدة "الشيخ عيسى" إحدى أهم منشآت الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، ومركز عمليات الجيش الإمريكي المعتدي، حيث تُدار منها العمليات الجوية والتحكم بالطائرات المسيّرة.

جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يؤكد أن العمليات الهجومية ستستمر بقوة حتى يتم منع العدو من مواصلة عدوانه على البلاد.

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