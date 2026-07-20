علماء البحرين يعربون عن دعمهم الكامل لتحذير آية الله الشیخ عيسى قاسم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعرب علماء البحرين عن دعمهم الكامل وتضامنهم مع بيان آية الله الشيخ عيسى قاسم بشأن التهديد الوجودي الذي يواجه شيعة البلاد. وذكرت "جمعية علماء البحرين" في بيان لها أن هجمات نظام آل خليفة لم تستهدف الأفراد فحسب، بل طالت أيضاً الهوية الدينية الأصيلة. وجاء في البيان: "حين يستشري الظلم وتُنتَهك الحقوق وتُستهدف كرامة العلماء وحريتهم، لا يعود الصمت جائزاً لمن أؤتمن على العلم والدين؛ بل يصبح الجهر بالحق واجباً واتخاذ الموقف أمراً حتمياً، ولا مجال لأي مساومة أو تأخير". وأضاف البيان: "بينما نتابع بقلبٍ يعتصره الألم وعيونٍ يقظة ما حلّ بالمذهب الشيعي والمسلمين الشيعة في البحرين، ونشهد تصاعد انتهاكات الحقوق، والضغوط الممارسة على العلماء والخطباء والدعاة، واعتقال نخبة من كبار العلماء والشباب، والحرب المعلنة على الشعائر، والاستيلاء على الأوقاف الجعفرية؛ فإننا نعلن دعمنا الكامل ووقوفنا الصادق إلى جانب دعوة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله)، الذي عبّر بصدق وأمانة عن الواقع المرير الذي يعيشه أتباع هذه المدرسة الفكرية الأصيلة في تلك الأرض المباركة، وقدم تشخيصاً دقيقاً لحجم هذا التهديد الخطير".

وأكد البيان أن "الحقوق السياسية والمدنية كافة للشيعة في البحرين هي حقوق أصيلة وجوهرية؛ فهي ليست حقوقاً تُستجدى أو تُمنح من باب المحاباة، بل هي حق ديني وقانوني لا يمكن التهاون فيه أو تأجيله بأي حال من الأحوال". كما أدان العلماء بأشد العبارات ممارسات الاضطهاد والاعتقال والمحاكمة التي تطال علماء الدين والخطباء، معتبرين ذلك ليس مجرد اعتداء على أفراد، بل استهدافاً لهوية دينية راسخة ورسالة علمية طالما خدمت الأمة بالعلم والهداية. وختم البيان بالقول: "إننا نستنهض ضمائر الأحرار في العالم لمد يد العون، وندعو كافة الشعوب والحكومات الحريصة على الحقيقة للوقوف من أجل وقف هذا المسار وقول كلمة الحق في وجه الظلم؛ فالصمت أمام الظالم مشاركةٌ في ظلمه". في وقت سابق، أصدر آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، بياناً حذّر فيه من وضع الحقوق السياسية والمدنية للشيعة في البلاد، مؤكداً أن المذهب الشيعي وكافة ركائزه الدعوية والدينية في البحرين يواجهون تهديداً وجودياً خطيراً.