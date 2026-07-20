بعد أمريكا.. الزيدي يزور إيران نهاية الأسبوع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بحث وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، الأحد، مع السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق، ترتيبات زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى طهران المقررة نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن "اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة تناول العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وجدول أعمال الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة طهران نهاية الأسبوع الجاري".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا الاستعدادات الجارية للزيارة، ومنها توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك، بما يعز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتأتي الزيارة الى ايران بعد ان اختتم رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والوفد الحكومي المرافق له، أمس السبت، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت خمسة أيام.

.....................

انتهى / 323