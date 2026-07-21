عالم بحريني يدعو إلى نشر فكر "القائد الشهيد" بين الشباب المسلم في العالم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شدد عالم بحريني بارز على الضرورة الملحة لتوضيح الرؤية الفكرية والاستراتيجية للزعيم الراحل للثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، للأجيال الشابة من المسلمين في جميع أنحاء العالم. وقد أبرز الشيخ عبد الله الدقاق الدور المحوري للزعيم الراحل في إحياء وتطوير مفهوم "الأمة الإسلامية". وقال الشيخ الدقاق: "لقد سعى الزعيم الشهيد باستمرار لتحديد الهوية الإسلامية بما يتجاوز الحدود الجغرافية والانتماءات القبلية والولاءات العرقية أو الوطنية"، مضيفاً: "لقد دعا المسلمين بإصرار إلى التركيز على الروابط الدينية والحضارية المشتركة التي تجمعهم". كما أشار العالم البحريني إلى أن دعوة آية الله خامنئي الراسخة للوحدة بين السنة والشيعة، ودفاعه القوي عن الشعوب المظلومة، وجعله القضية الفلسطينية الركيزة الأساسية للتضامن الإسلامي، قد حولت مفهوم "الأمة الإسلامية" من مجرد شعار سياسي إلى خطاب شامل ومؤثر في العالم الإسلامي بأسره.

وفي معرض حديثه عن العقبات التي تعترض الوحدة حالياً، حدد الشيخ الدقاق الانقسامات الطائفية والعرقية -التي غالباً ما تتفاقم بسبب التلاعب السياسي- باعتبارها عوائق رئيسية. ولفت إلى "التدخلات الخبيثة للقوى الأجنبية" ومساعيها لبذر بذور الفتنة بين الدول الإسلامية كعوامل حاسمة تضعف العالم الإسلامي. وعلاوة على ذلك، انتقد بعض الحكومات لتغليبها المصالح الوطنية الضيقة على المصالح العليا للعالم الإسلامي، مما أعاق تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأزمات الإقليمية. واستشهد بأمثلة صارخة على غياب التنسيق بين الدول الإسلامية، منها الكارثة الإنسانية في غزة، والتطورات الأخيرة في لبنان، وأعمال العدوان الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية -والتي أسفرت عن استشهاد الزعيم وعدد كبير من المواطنين الإيرانيين-. وأكد الشيخ الدقاق أن "خطاب المقاومة" قد أثبت على مدى السنوات الماضية أن الشعوب والحركات السياسية قادرة على الصمود في وجه الضغوط والاحتلال، حتى عند مواجهة قوى عسكرية واقتصادية غير متكافئة.