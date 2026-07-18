العتبة الحسينية المقدسة ترسل قافلة إغاثة إلى لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبمتابعة الأمين العام الأستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، ارسلت العتبة الحسينية المقدسة قافلة إغاثة إنسانية إلى الجمهورية اللبنانية، تضم (14) سيارة إسعاف حديثة، فضلا عن مستلزمات صحية وطبية متكاملة، في إطار جهودها الإنسانية لدعم القطاع الصحي.

وقال رئيس قسم الاعلام المهندس عباس الخفاجي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إنه "بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبمتابعة الأمين العام الأستاذ حسن رشيد جواد العبايجي، ارسلت العتبة الحسينية المقدسة قافلة مساعدات وإغاثة إلى الشعب اللبناني، ضمت (14) سيارة إسعاف حديثة، إلى جانب مستلزمات صحية وطبية".

وأوضح أن "هذه القافلة لن تكون الأخيرة، إذ ستواصل العتبة الحسينية المقدسة تجهيز وإرسال قوافل إغاثة أخرى تضم مساعدات صحية وطبية ولوجستية ومادية، دعما للشعب اللبناني".

وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية والإغاثية التي نفذتها العتبة الحسينية المقدسة دعما للشعوب المتضررة، وفي مقدمتها الشعب اللبناني، إلى جانب الشعبين الفلسطيني والإيراني، فضلا عن الشعب السوري".

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة، ومن خلال ترجمة توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أرسلت في وقت سابق العديد من القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات العينية والمستلزمات الصحية والطبية لدعم المتضررين والنازحين في كل من إيران ولبنان وسوريا وفلسطين.