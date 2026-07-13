زعيم باكستاني: حل التحديات المشتركة التي تواجه الأمة الإسلامية يكمن في الوحدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ خلال كلمته في اجتماع تشاوري للعلماء الباكستانيين نظمته رابطة العالم الإسلامي، رحّب فضل الرحمن بكبار العلماء والضيوف الدوليين، بمن فيهم السفير السعودي نواف بن سعيد المالكي، وأمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والعالم الإسلامي البارز المفتي محمد تقي عثماني، ومولانا حنيف جالندهري.

وأشار فضل الرحمن إلى أن باكستان والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات راسخة تقوم على العقيدة والأخوة والمصالح الإسلامية المشتركة، واصفاً العلاقة بين البلدين بأنها مصدر قوة للأمة الإسلامية جمعاء. كما أشاد بجهود رابطة العالم الإسلامي في تعزيز الوحدة والاعتدال والتسامح الديني في جميع أنحاء العالم الإسلامي، مؤكداً أن عمل الرابطة ساهم بشكل كبير في تعزيز التضامن بين المجتمعات الإسلامية.

وقال فضل الرحمن: "إن الحل للتحديات المشتركة التي تواجه الأمة الإسلامية يكمن في الوحدة والاعتدال والتعاون المتبادل"، مضيفاً أن الأخوة الإسلامية والتعاون يُعدان من أكثر الاحتياجات إلحاحاً في الوقت الراهن.

وأكد كذلك أن وحدة العالم الإسلامي واستقراره يعتمدان على التعاون بين العلماء، مجدداً التأكيد على أن العلاقة بين باكستان والمملكة العربية السعودية تستند إلى التاريخ والعقيدة المشتركة والأخوة.

وفي ختام كلمته، دعا فضل الرحمن للملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، بدوام الصحة والعافية، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتوفيق والازدهار.