مجلس علماء الشيعة في باكستان: الإمام خامنئي نال الشهادة مقتفياً نهج الإمام الحسين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أشاد قاسم علي قاسمي، المنسق عن "مجلس علماء الشيعة" في البنجاب، بالراحل آية الله السيد علي خامنئي، مشيراً إلى أنه اقتدى بالإمام الحسين (عليه السلام) من خلال رفضه الخضوع لما وصفها بالقوى العالمية الظالمة، واختياره في النهاية نيل الشهادة. وفي بيان له، ذكر قاسمي أن آية الله خامنئي ظل صامداً في وجه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، واضعاً مقارنة بين موقفه وإرث الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء.

وفي إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارهم قوى طغيان معاصرة، أكد قاسمي أن آية الله خامنئي اختار طريق التضحية بدلاً من المساومة. وأشار إلى أن الشهادة تُعد في التراث الإسلامي شرفاً عظيماً، مضيفاً أنه رغم رحيل الأفراد، فإن معتقداتهم ومبادئهم تظل باقية؛ فوفقاً لقاسمي، تساهم تضحيات الشهداء في تعزيز الأمة الإسلامية وإلهامها. كما صرح قاسمي بأن وفاة آية الله خامنئي قد رفعت -في نظره- من مكانة الإسلام ووحدت المسلمين في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن مراسم صلاة الجنازة التي أقيمت في إيران والعراق شهدت مشاركة ملايين المشيعين، واصفاً هذا الحضور بأنه غير مسبوق ويعكس الاحترام الواسع الذي كان يحظى به الزعيم الإيراني الراحل. وأكد أيضاً أن أشخاصاً من خلفيات دينية ومذهبية متنوعة شاركوا في الجنازة لتقديم واجب العزاء، مشدداً على أن إرث آية الله خامنئي يجسد الكرامة والشرف والمقاومة، وأن مبادئه ستستمر في إلهام الأجيال القادمة.