نائب رئيس المجلس الإسلامي: إيران تقف على أعتاب مرحلة جديدة عقب استشهاد آية الله خامنئي

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البیت (ع) الدولیة - ابنا - أكد الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان - وذلك في کلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى المرجع الديني البارز والقائد الشهيد للثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي - أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف، في أعقاب استشهاده، عند منعطف متميز وعلى أعتاب مرحلة جديدة من القوة.

وأضاف الشيخ علي الخطيب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدشّن حالياً حقبة جديدة للعالم بأسره؛ وهي مسارٌ لمواجهة الغرب والتحديات التي يفرضها عالمياً ذلك التيارُ الخاوي من القيم والمولِّد للنفاق.

وفي معرض إشارته إلى سياسات واشنطن المتغطرسة، أضاف الشيخ أن الولايات المتحدة وقادتها —الذين لا يقتاتون إلا على الأكاذيب والنفاق— يعتمدون حصراً على القوة والسطوة كأدواتٍ لبسط هيمنتهم العالمية.

وفي الختام، صرح نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان على الروابط العميقة التي تجمع بين إيران والأمة الإسلامية، مشيراً إلى أن الجذور الفكرية والدينية والأخلاقية للقيادة الإيرانية راسخة بعمق في قلوب وأرواح الشعب الإيراني، وكذلك في وجدان الشعوب العربية والإسلامية وكافة الشعوب الحرة في العالم.

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انتهی/