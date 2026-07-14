منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية تعتزم تنظيم الدورة الثانية عشرة لجائزة الأربعين الدولية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تنظم منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية (ICRO) الدورة الثانية عشرة من "جائزة الأربعين الدولية" هذا العام. يأتي هذا التنظيم بهدف نشر رسالة الأربعين عالمياً وتجسيد المبادئ السامية للقائد الشهيد للثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، الذي كان أول زوار الأربعين هذا العام. ووفقاً للمكتب الإعلامي للمنظمة، وانطلاقاً من الإرث الخالد للقائد الشهيد، فقد حوّلت المنظمة عظمة الأربعين الفريدة إلى ساحة لنشر الحقائق عالمياً من خلال هذه الجائزة الدولية. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لضرورة الحفاظ على نهج القائد الشهيد خلال مسيرة الأربعين، التي تجاوزت الحدود الجغرافية لتصبح ظاهرة حضارية عالمية. وتشمل مجالات المشاركة في هذه الدورة من الجائزة: التصوير الفوتوغرافي، والأفلام، وأدب الرحلات والمذكرات، والشعر، وأناشيد الأربعين، ونشاط الفضاء الإلكتروني.

وفي عامٍ يلقي فيه غياب قائد الثورة الإسلامية، الإمام خامنئي (رحمه الله)، بظلاله الثقيلة على الأمة الإسلامية والعالم بأسره، تدرك المنظمة -وهي تتأمل عظمة الأربعين- أن مسؤوليتها في تبيان حقائق هذه الرحلة الروحية قد تضاعفت. لذا، تتضمن الدورة الثانية عشرة من الجائزة فئة خاصة تركز على موضوعي: "صمود الإمام الشهيد ورسالة الصالحين"، و"مظلومية أطفال "ميناب" الشهداء وشجاعة المحاربين البواسل". الموعد النهائي لتقديم الأعمال لهذه الدورة من الجائزة هو الأول من نوفمبر 2026. ويمكن للراغبين في المشاركة تقديم أعمالهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لجائزة الأربعين الدولية. إن جائزة الأربعين الدولية لهذا العام ليست مجرد حدث لتكريم الفائزين، بل هي استجابة واعية لحاجة العالم إلى إعادة قراءة رسائل الأربعين الحضارية، في ضوء التوجيهات الخالدة لإمام الثورة الشهيد. تسعى منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية (ICRO) - بصفتها ذراع الدبلوماسية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية - إلى مد جسر يربط بين التعاليم المقدسة لزيارة الأربعين وضرورة الحفاظ على النهج الذي رسمه القائد الشهيد للأمة؛ وذلك من خلال تنظيم هذه الجائزة استناداً إلى الإرث الروحي للقائد الشهيد وتعاليمه الاستراتيجية، وعبر إعادة تجسيد روح المقاومة ذاتها في قوالب من النتاجات الثقافية والعلمية، بهدف إثبات أن نهج القائد - رغم استشهاده - لا يزال حياً ونابضاً في قلوب كل الباحثين عن الحقيقة وحملة رسالتها. وتستقبل "جائزة الأربعين الدولية" سنوياً أعمالاً إبداعية ومبتكرة من جميع أنحاء العالم في مجالات الثقافة والفن والإعلام، والتي تتمحور حول زيارة الأربعين.